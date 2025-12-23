Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Культура и отдых

Фонд помощи развитию деревни Простоквашино создадут в Нижегородской области

23 декабря 2025 12:03 Культура и отдых
Фонд помощи развитию деревни Простоквашино создадут в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области началась масштабная работа по развитию деревни Простоквашино в Тонкинском районе. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева.

По его словам, проект охватывает сразу несколько направлений: от создания туристической инфраструктуры до формирования положительного имиджа территории. Также предстоит объединить усилия по реализации федеральных, региональных и национальных программ, чтобы работа шла синхронно и эффективно.

Одним из ключевых шагов станет создание специального фонда, который займется поддержкой и продвижением Простоквашина. К проекту уже подключились компании, имеющие отношение к известному бренду, в том числе студия "Союзмультфильм".

Напомним, телеканал ТНТ и нижегородские власти планируют превратить Простоквашино в полноценное туристическое пространство. На благоустройство деревни направят 5 млн рублей, полученных с проката фильма "Простоквашино".

Теги:
Мультипликация Сергей Яковлев Туризм
