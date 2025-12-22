Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Культура и отдых

В Городце в Музее детства на улице Купеческой появилось новое оборудование

22 декабря 2025 14:57 Культура и отдых
В Городце в Музее детства на улице Купеческой появилось новое оборудование

Фото: минкульт Нижегородской области

В Городце в Музее детства на улице Купеческой установлены новые интерактивные витрины, инсталляции и мультимедийный комплекс, которые закуплены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В Музее детства мы продолжили комплексную работу по его развитию, которую ведем с 2023 года. Тогда нацпроект «Культура» помог капитально отремонтировать историческое здание купеческого особняка. Коллеги на внебюджетные средства оформили по собственным эскизам фотозону, в музее появилась стилизованная витрина магазина «Детский мир», были закуплены большие калейдоскопы, которые и сегодня составляют одну из изюминок экспозиции. В этом году в рамках нацпроекта «Семья» в музее появилось новое оборудование», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Благодаря разработке музейных проектировщиков из Казани в музее появились уникальные горизонтальные тактильные витрины со встроенной интерактивной LED-подсветкой и проекционной подсветкой. Они помогают проводить в музее мастер-классы. Всего в музее установлено 12 таких витрин, за каждой из которых может работать по два человека.

«Уникальная особенность музея - здесь всегда проходили мастер-классы, всегда стояли столы среди витрин. И это был вызов, ведь реальные экспонаты и краски - вещи несовместимые. Мы создали систему, которая позволила автоматизировать процессы, каждый этап рисования обозначен, то есть посетители музея могут изготовить сувениры вместе с родителями, и всем будет интересно», - рассказал музейный проектировщик Артур Набиуллин.

Также в обновленном пространстве появились новые инсталляции, посвященные городецкой росписи, топорной и глиняной игрушке, игрушке из лыка, были установлены мультимедийные комплексы, рассказывающие об истории промысла.

«Музей детства существует с 2004 года. Двадцать один год назад это была традиционная музейная экспозиция - много экспонатов разных лет. Но время идет вперед, интересы у молодого поколения новые, и родителям, которые приходят в этот музей со своими детьми, хочется увидеть другое пространство. Сегодня наш музей постарался приблизиться к мышлению нового поколения, которое привыкло к более динамичной подаче информации. Эта задача выполнена великолепно. Несмотря на то, что купеческий особняк небольшой, пространство у нас как будто расширилось. Этот музей любят в Городце, а благодаря новому оборудованию он станет одним из знаковых мест на карте города», - отметила начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального округа Лариса Кафарова.

Напомним, что в 2026 году в одной из комнат музея также в рамках нацпроекта «Семья» будет оборудован детский культурно-просветительский центр.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

Городец Музей
