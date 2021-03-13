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Общество

Суд оштрафовал директора управляющей компании в Дзержинске за несвоевременную оплату отопления

31 марта 2021 08:36  [124] Общество

Фото: пресс-служба компании

Суд оштрафовал директора управляющей компании в Дзержинске за несвоевременную оплату отопления. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс"

Согласно информации, суд Дзержинска обязал директора одной из управляющих компаний города выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за несвоевременную оплату (КоАП ч. 3 ст. 14.1.3) тепловой энергии.

Инициатором направления документов в суд выступил Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с управлением регионального центра правового обеспечения ПАО "Т Плюс".

В 2016-2017 годах управляющая компания не в полном объеме перечисляла поставщику услуги денежные средства, поступавшие в счет оплаты отопления от жителей четырех многоквартирных домов Дзержинска. В результате общая сумма просроченной задолженности УК за два года составила порядка 900 тысяч рублей.

Сейчас ситуация такова, что на основании решения суда, помимо долга, директор УК обязан выплатить еще и штраф за грубые нарушения лицензионных требований в части своевременной оплаты тепловой энергии при управлении многоквартирными домами.

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Теги:
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