Нижегородским школьникам рассказали о важности кибербезопасности в космосе Общество

Фото: Минцифры Нижегородской области

Школьники Нижегородской области узнали о важности соблюдения кибербезопасности на Земле и в космосе в рамках проекта «Урок цифры». Специальные занятия на эту тему прошли в школах всего региона.

«Важно рассказывать детям о последствиях действий злоумышленников и способах защиты от них прямо со школьной скамьи. На прошедших уроках ребятам рассказывали как о масштабных величинах – об освоении космоса, о том, как он помогает нам в средствах связи и навигации, так и о базовых принципах кибербезопасности, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни», – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В школе №127 Нижнего Новгорода урок провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов. Ребята узнали о том, какие угрозы возникают при передаче данных между Землей и космическими объектами, какие технологии помогают обеспечивать защиту этой информации.

«Кибербезопасность актуально развивать всегда и везде, так как число средств связи растет, а злоумышленники всегда будут пытаться нанести нам всевозможный вред. Он может быть причинен одному конкретному человеку или спутнику, орбиту которого скорректировали преступники с Земли. Именно поэтому в космосе используются отдельные каналы шифрования и связи, и безопасность космоса – это приоритет государства, о чем мы и поговорили на прошедшем уроке», – рассказал Денис Запруднов.

Ознакомиться с материалами урока «Кибербезопасность в космосе» может любой желающий на сайте проекта. Методические рекомендации по теме будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администраций школ, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям ознакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.

Специальное занятие по теме «Кибербезопасность в космосе» подготовлено «Лабораторией Касперского». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

Напомним, что «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.