Нижегородцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

Фото: pixabay.com

Компания МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Нижегородской области. Теперь абоненты могут в реальном времени получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким — детям, пожилым родственникам и другим членам семьи. Это позволяет оперативно предупредить родных о возможной угрозе.

Новый функционал реализован в сервисе "Защитник". Как показывают его данные, в 2025 году функция "Безопасный звонок", которая с помощью искусственного интеллекта анализирует разговор и при признаках обмана передает голосовое предупреждение принимающей стороне, у детей и пожилых людей срабатывала в 2 раза чаще. Это указывает на то, что мошенники целенаправленно выбирают наиболее уязвимые группы.

Злоумышленники подстраиваются под распорядок дня потенциальных жертв. Так, пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются дома одни. Детям и подросткам чаще всего звонят примерно в 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

В 2025 году инструменты фильтрации нежелательных вызовов предотвратили более 32 млн потенциально опасных звонков абонентам Нижегородской области. Общая продолжительность вызовов, распознанных системой как мошеннические или спам, превысила 7 млн минут, что сопоставимо с непрерывным разговором длиной 13,6 года.

Владелец семейной версии "Защитника" получает уведомления, если в звонке на номер родственника обнаружены признаки мошенничества. Это дает возможность вовремя связаться с близким и прервать разговор до передачи персональных данных или денег.

Сервис работает на трех уровнях. До начала разговора он автоматически блокирует явно нежелательные вызовы. Во время общения система подает голосовое предупреждение при выявлении типичных мошеннических сценариев. После фиксации угрозы на номере члена семьи владельцу подписки направляется СМС или push-уведомление.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, телефонные мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, используя психологическое давление и доверие людей. Особенно уязвимы пожилые родственники и дети, поэтому семейные решения защиты становятся все более востребованными и помогают снизить тревогу за безопасность близких.