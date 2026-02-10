Люлин поручил депутатам проверить результаты возведения ФАПов в районах области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

По поручению председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина комитет регионального парламента по бюджету и налогам проводит сравнительный анализ финансирования строительства и возведения фельдшерско-акушерских пунктов. В Вачском округе состоялось рабочее выездное совещание под руководством председателя комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма, заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Игоря Норенкова.

Главной целью визита стала оценка эффективности нового подхода к возведению фельдшерско-акушерских пунктов с использованием быстровозводимых конструкций. Участники выездного мероприятия побывали в трех ФАПах и убедились, насколько востребована медицинская помощь у местных жителей, пообщались с фельдшерами и пациентами.

В настоящее время в регионе используется в том числе опыт Чувашии по обеспечению жителей районов ФАПами. Нижегородские законодатели изучали опыт коллег на заседании Совета законодателей ПФО в Чебоксарах. Председатель Приволжского совета законодателей, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что медпомощь в глубинке должна быть доступной всегда, а не только когда приехал «Поезд здоровья».

Депутаты ЗСНО добились, чтобы в Нижегородской области при возведении ФАПов начали применять быстровозводимые конструкции. Это позволило сократить сроки и существенно снизить затраты.

В выездном заседании приняли участие глава местного самоуправления Вачского муниципального округа Сергей Лисин, главный врач Вачской Центральной районной больницы Александр Шмелев, специалисты аппарата комитета по бюджету и налогам и участники программы «Герои. Нижегородская область», проходящие стажировку в региональном парламенте.

За последние четыре года в Вачском округе появилось шесть ФАПов. Из них два были построены и заработали в конце 2025 года – в селе Федурино и деревне Лесниково. Ранее такие пункты появились в Епифаново, Беляйково, Черновское и Польцо. Фельдшеры, работающие в них, находятся в штате Вачской ЦРБ. Как отметил Александр Шмелев, часть фельдшеров трудоустроилась в рамках программы «Земский фельдшер», другие специалисты уже имеют опыт работы, и были переведены в новые здания. Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов соответствует всем необходимым медицинским стандартам.

«Я работаю фельдшером уже 20 лет. Новый ФАП нам построили два года назад. Жители очень довольны, что появился такой современный пункт, и я тоже рада. Мы оказываем как экстренную, так и плановую медицинскую помощь, проводим диспансеризацию. Каждую неделю к нам приезжает участковый врач. Также у нас работает «Школа здоровья» – мы проводим занятия для пациентов, посвящённые артериальной гипертензии, сахарному диабету, ожирению и бронхиальной астме», – рассказала фельдшер Епифановского ФАПа Альбина Казакова.

Участники совещания лично убедились, что во всех ФАПах есть необходимое оборудование и созданы отличные условия для работы фельдшеров и удобства пациентов. Благодаря этому жители удалённых населённых пунктов получают необходимый объём медицинской помощи. Единая информационная система минздрава позволяет фельдшерам видеть все результаты обследований пациентов, независимо от того, проведены они в ЦРБ или областном центре. Кроме того, у фельдшеров есть транспорт для выезда к маломобильным пациентам.

«Можно сделать вывод, что качество медицинской помощи, оказываемой через фельдшерско-акушерские пункты в Вачском районе, соответствует всем требованиям. Работа проделана отличная», – подчеркнул председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Игорь Норенков.

Участник программы «Герои. Нижегородская область» Валерий Логинов отметил, что построенные фельдшерско-акушерские пункты оставили у него положительные впечатления.

«Мы пообщались с жителями, посещающими ФАПы. Все они говорят о доброжелательном и внимательном отношении медработников. Особенно хочу выделить отлаженное взаимодействие между социальными службами, фельдшерами и Центральной районной больницей. Например, для диспансеризации социальные службы не только информируют население, но и привозят маломобильных людей и жителей отдалённых населённых пунктов», – сказал Валерий Логинов.