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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области

02 апреля 2021 14:01  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области. Об этом 2 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 108 019 человек, из которых 47 372 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 647 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 92 жителям.
По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 629 жителей (13 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 307 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 14 жителей), Советский (6 711, +15 заболевших), Московский (5 033, еще 8 заболевших), Канавинский (4 872, +7 человек), Сормовский (4 687, еще 26 инфицированных), Приокский (3 667, +6 заболевших) и Нижегородский (3 466, за сутки - на двоих заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 640 заболевших жителей), Бор (5 371), Павловский (2 897), Балахнинский (2 766), Выксунский (2 741), Богородский (2 409) и Городецкий (2 434).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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