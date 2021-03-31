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Бизнес

Банк "Открытие" улучшил функционал интернет-банка для предпринимателей

05 апреля 2021 10:42  [1] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" улучшил функционал интернет-банка для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк продолжает совершенствовать онлайн-каналы обслуживания для малого и среднего бизнеса. В интернет-банке "Бизнес-портал" появились новые полезные опции, которые упростили работу с контрагентами и сделали удобнее процессы переводов, ВЭД, получения экспресс-кредитов и услуг инкассации.

Теперь все валютообменные операции объединены в одном разделе "Конвертация валют". Клиенты банка могут воспользоваться одной из предлагаемых опций: онлайн-конверсия для сделок на основе рыночного курса с динамическими котировками и моментальным движением средств по счетам, а также покупка или продажа по желаемому курсу. Кроме того, им доступен обмен по курсу дилера, заранее согласованному с банком, и обмен по курсу банка – единому курсу, действующему в банке "Открытие" на момент сделки, круглосуточно и без выходных.

В разделе "Кредиты" появилась возможность загружать выписки по счетам из других банков. При оформлении заявки на кредит до 5 млн рублей выписку теперь можно загрузить онлайн через защищенное соединение, и на бумаге этот документ не потребуется. При рассмотрении заявки будут учтены обороты по всем счетам клиента в разных банках.

Также были внедрены новые решения для дистанционного подключения к инкассации в автоматизированной депозитной машине (АДМ). При подаче заявки в разделе "Инкассация" открыт "диалог с экспертом" – клиенты смогут общаться с сотрудником банка и договариваться об условиях обслуживания через чат. Без телефонных звонков и личных встреч, подписание документов происходит через "Бизнес-портал".

В сервисе "Выставление счетов" интернет- и мобильного банка добавлены инструменты для работы с контрагентами. Теперь клиенты могут выставить счет как организации или предпринимателю, так и физическому лицу. И сразу получить закрывающие документы к счету – готовые акты или счета-фактуры. Их можно создать из выставленного счета, скачать и направить контрагенту.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте новостей банка.

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Теги:
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