Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация городского округа Шахунья в Нижегородской области приняла решение отменить закупку электромобиля бизнес-класса. Изначально рассматривалась возможность приобретения конкретной модели, однако после дополнительного анализа от этой идеи отказались.

Так, при выборе автомобиля не были полностью учтены все важные параметры, необходимые для эффективной эксплуатации. В результате было решено пересмотреть технические требования и снизить стоимость транспортного средства, которое будет закуплено в будущем.

"Отметим, что обновление автомобильного парка администрации необходимо, в том числе, с точки зрения экономии: уменьшение стоимости обслуживания и эксплуатации", - добавили представители администрации.

Напомним, что администрация планировала приобрести гибридный седан бизнес-класса Voyah Passion EVR стоимостью 4 999 999 рублей. Машина оснащена гибридной силовой установкой (бензин + электричество), полным приводом, автоматической коробкой передач и рассчитана на пять пассажиров.

Транспортное средство планировалось использовать для перевозки должностных лиц в рамках основной деятельности администрации.