Администрация Шахуньи покупает электрокар за 4 999 999 рублей

Администрация Шахуньи Нижегородской области покупает гибридный автомобиль бизнес-класса Voyah Passion EVR стоимостью 4 999 999 рублей. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Согласно документации, транспортное средство закупается у единственного поставщика. Поставка должна быть осуществлена в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта, однако допускается и досрочная передача автомобиля.
Для осуществления закупки администрация получила разрешение Минпромторга России на приобретение промышленной продукции иностранного происхождения. Согласно заявке, срок предполагаемой поставки автомобиля — 24 февраля 2026 года.
Производителем машины выступает акционерное общество "Эвиа", зарегистрированное в России. Автомобиль оснащен гибридным двигателем (бензин + электричество), полным приводом, автоматической коробкой передач и рассчитан на перевозку до пяти пассажиров.
В техническом задании указано, что седан предназначен для перевозки должностных лиц администрации и будет использоваться в рамках основной деятельности, включая управленческие нужды.
Ранее сообщалось, что агентство развития Шахуньи создано в Нижегородской области.
