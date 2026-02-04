Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Экономика

ВТБ: январь 2026 года поставил рекорд по выдаче ипотеки в России

04 февраля 2026 13:02 Экономика
ВТБ: январь 2026 года поставил рекорд по выдаче ипотеки в России

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки. В Нижегородской области ВТБ выдал 576 млн рублей на покупку жилья в ипотеку: это в полтора раза больше, чем в январе 2025 года и почти на треть, чем в январе 2024 года.

Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок.

"Традиционный сценарий «декабрьский ажиотаж – январское затишье» в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали её в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной» ипотеки изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.

