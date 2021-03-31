Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в период с 12 по 17 апреля пройдет цикл мероприятий, направленных на формирование и развитие экологического мышления у различных категорий граждан.

Фестиваль проводится организацией "Альянс Франсез – Нижний Новгород" и парком науки ННГУ им. Н.И. Лобачевского в партнерстве с Горной школой Парижа и Институтом прикладной физики РАН.

Нижегородцев ждут научно-популярные лекции, встречи с учеными и экспертами, показы документальных фильмов, дискуссии на тему экологии, а также мастер-классы для детей.

В программу фестиваля войдут следующие мероприятия: