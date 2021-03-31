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Культура и отдых

Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области

07 апреля 2021 10:36  [85] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в период с 12 по 17 апреля пройдет цикл мероприятий, направленных на формирование и развитие экологического мышления у различных категорий граждан.

Фестиваль проводится организацией "Альянс Франсез – Нижний Новгород" и парком науки ННГУ им. Н.И. Лобачевского в партнерстве с Горной школой Парижа и Институтом прикладной физики РАН.

Нижегородцев ждут научно-популярные лекции, встречи с учеными и экспертами, показы документальных фильмов, дискуссии на тему экологии, а также мастер-классы для детей.

В программу фестиваля войдут следующие мероприятия:

  • научно-популярная лекция А. Дельбара "Глобальные проблемы энергетики и климата: от данных - к индикаторам и действиям" (12 апреля);
  • лекция А.В. Иванова "Планета Греты Тунберг" (13 апреля);
  • бизнес-TALK с генеральным директором АО "Промис" Е.Е. Слиняковым (14 апреля);
  • научно-популярная лекция С. Войнароски "Le Parc national de forêts, Национальный парк Forêts" (14 апреля);
  • показ фильма "Energy Observer. Одиссея для будущего, эпизод 4" на французском языке с русскими субтитрами, онлайн-встреча с генеральным директором Energy Observer Foundation М. Гидони-Деронокур (16 апреля);
  • лекции нижегородских ученых "Микромир и "пришельцы" Волжского бассейна" и "Самоподобие биосистем: от фракталов к физиологии и глобальным закономерностям" (17 апреля);
  • детская мастерская от проекта "Ботаника" (17 апреля);
  • показ фильма "Время леса" на французском языке с русскими субтитрами (17 апреля).

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Теги:
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