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Экономика

Экономия по торгам в Нижегородской области в марте составила 176,3 млн рублей

11 апреля 2021 12:51  [72] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Экономия по итогам торгов, проведенных в марте правительством Нижегородской области, составила 176,3 млн рублей, сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Согласно предоставленной информации, в марте проведено 11 торгов на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Средства были сэкономлены, в частности, на поставке в учреждения здравоохранения стационарных рентгеновских аппаратов для цифровой рентгенографии (74,5 млн рублей), на капремонте социально-значимых объектов (21,8 млн рублей), на строительстве центра культурного развития в Сарове (19,1 млн рублей), на реставрационно-восстановительных работах и сохранении значимых объектов культурного наследия (6,8 млн рублей), на выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (5,6 млн рублей).

На один состоявшийся лот подано в среднем 5,9 заявки участников.

Как сообщили в минэкономразвития, в январе-марте текущего года экономия по итогам проведенных правительством региона торгов составила 216 млн рублей.

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