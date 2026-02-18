Расходы на установку теплопунктов в Нижнем Новгороде урежут на 70 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Финансирование установки тепловых пунктов в многоквартирных домах в Нижнем Новгороде в 2026 году планируется сократить на 69,4 млн рублей. Об этом сообщил глава городского депфина Юрий Мочалкин, выступая с докладом на заседании думской комиссии по бюджету 18 февраля.

Добавим, что тема модернизации системы горячего водоснабжения обсуждалась и накануне, 17 февраля, на комиссии по городскому хозяйству. Депутаты рассмотрели итоги перевода многоквартирных домов с открытой на закрытую систему ГВС в 2025 году и планы на 2026-й. С докладом выступил и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов.

Он напомнил, что в зоне действия Сормовской ТЭЦ и котельной НИИИС Седакова продолжает функционировать открытая система горячего водоснабжения. Она предполагает забор горячей воды непосредственно из теплосети, что делает ее более экономичной, но нередко влияет на качество воды.

По состоянию на 2022 год к Сормовской ТЭЦ, по словам Самсонова, по такой схеме были подключены 210 многоквартирных домов и 28 детсадов, к котельной — шесть домов.

Активный переход на закрытую систему начался в 2022 году после утверждения соответствующей программы. Наиболее эффективным способом признали установку индивидуальных тепловых пунктов. В том же году за счет городского бюджета ИТП установили в 29 дошкольных учреждениях Канавинского и Московского районов.

В 2023 году при поддержке регионального правительства программу реализовали в 42 многоквартирных домах на сумму 250 млн рублей. В 2024 году ИТП появились в 49 домах, в 2025-м — еще в семи.

"Всего за время действия программы перевели 98 МКД. На сегодня у нас остается порядка 100 домов в Московском и Канавинском районах и один - в Приокском", — сообщил Самсонов.

В 2026 году работу планируют продолжить. Уже есть 20 положительных решений собственников о согласии на установку ИТП, ведется проектирование. По его итогам определят точное количество домов, где оборудование смонтируют в текущем году.

Напомним, весной прошлого года городская администрация сообщала о планах направить более 300 млн рублей из муниципального и областного бюджетов на установку ИТП в Канавинском, Московском и Приокском районах в 2025 году — предполагалось смонтировать не менее 42 пунктов. Осенью стало известно о сокращении финансирования этих работ в 2025 году на 277 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется изменить схему подачи горячей воды для 41 многоквартирного дома в Автозаводском районе.