Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородская область планирует открыть собственные представительства в Китае, Индии и Казахстане. Об этом, как передает НИА "Нижний Новгород", 18 февраля на заседании комитета Законодательного собрания по экономике сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин.

По его словам, создание зарубежных центров необходимо для продвижения региона на международной арене и развития внешнеэкономических связей.

"Обращаю внимание Заксобрания на важность задачи по повышению экспорта. Мы расширяем контакты, привлекаем инвесторов, делимся инструментами и практиками для оживления нашего экспортного потенциала", – подчеркнул Старостин.

Он отметил, что за последние годы нижегородские предприятия проделали значительную работу по переориентации торгово-логистических цепочек, в том числе в Китай, Индию и Казахстан.

Говоря о сотрудничестве с Китаем, зампред регионального правительства сообщил о взаимном интересе к расширению взаимодействия в ИТ-сфере. В частности, в 2026 году в рамках ежегодной конференции ЦИПР (12+) в Нижнем Новгороде впервые планируется открытие стендов китайских компаний.

Ранее стало известно, что в структуре товарооборота Нижегородской области с Китаем увеличилась доля несырьевого экспорта. Продолжаются переговоры с китайским бизнесом на тему размещения производств на территории региона.

Также сообщалось, что Нижегородская область и китайский город Сучжоу договорились развивать промышленное сотрудничество.