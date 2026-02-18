На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 18:37
Эксклюзив
Расходы на установку теплопунктов в Нижнем Новгороде урежут на 70 млн рублей
18 февраля 2026 17:52
Эксклюзив
Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии
18 февраля 2026 17:36
52 товара нижегородских производителей получили сертификаты "Сделано в России"
18 февраля 2026 17:26
Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18 февраля 2026 17:23
Эксклюзив
Антон Ананьин: "В падении экспорта виноват курс доллара"
18 февраля 2026 15:43
На 36% вырастет скорость выполнения работ у нижегородской сетевой организации благодаря нацпроекту
18 февраля 2026 15:18
Эксклюзив
Внешнеторговый оборот Нижегородской области достиг 9,3 млрд долларов
18 февраля 2026 15:00
Четыре десятиэтажки для расселения аварийного жилья хотят построить в Канавине
18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"
18 февраля 2026 13:07
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей
Экономика

Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии

18 февраля 2026 17:52 Экономика
Нижегородская область откроет представительства в Китае и Индии

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородская область планирует открыть собственные представительства в Китае, Индии и Казахстане. Об этом, как передает НИА "Нижний Новгород", 18 февраля на заседании комитета Законодательного собрания по экономике сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин.

По его словам, создание зарубежных центров необходимо для продвижения региона на международной арене и развития внешнеэкономических связей.

"Обращаю внимание Заксобрания на важность задачи по повышению экспорта. Мы расширяем контакты, привлекаем инвесторов, делимся инструментами и практиками для оживления нашего экспортного потенциала", – подчеркнул Старостин.

Он отметил, что за последние годы нижегородские предприятия проделали значительную работу по переориентации торгово-логистических цепочек, в том числе в Китай, Индию и Казахстан.

Говоря о сотрудничестве с Китаем, зампред регионального правительства сообщил о взаимном интересе к расширению взаимодействия в ИТ-сфере. В частности, в 2026 году в рамках ежегодной конференции ЦИПР (12+) в Нижнем Новгороде впервые планируется открытие стендов китайских компаний.

Ранее стало известно, что в структуре товарооборота Нижегородской области с Китаем увеличилась доля несырьевого экспорта. Продолжаются переговоры с китайским бизнесом на тему размещения производств на территории региона.

Также сообщалось, что Нижегородская область и китайский город Сучжоу договорились развивать промышленное сотрудничество.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
бизнес Международное сотрудничество экономика
