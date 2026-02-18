52 товара нижегородских производителей получили сертификаты "Сделано в России" Экономика

52 товара 39 предприятий* Нижегородской области получили сертификаты программы «Сделано в России». Программа реализуется c 2017 года Российским экспортным центром (РЭЦ) в партнерстве с Роскачеством, Роспатентом и Росстандартом. Координацию осуществляет Минпромторг России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Программа направлена на продвижение отечественных товаров и услуг за рубежом, повышение узнаваемости российских брендов и формирование положительного имиджа страны.

Нижегородские предприниматели реализуют под брендом «Сделано в России» широкий ассортимент продукции. В числе сертифицированных товаров — промышленное и электротехническое оборудование, автокомпоненты, мебель, деревянные изделия, изделия из пластмассы, бытовая химия, текстиль, обувь, напитки, игрушки, художественные промыслы и т.д.

«Сертификат «Сделано в России» подтверждает высокое качество, надёжность и конкурентоспособность продукции региональных производителей на российском и зарубежных рынках. Кроме того, он открывает компаниям дополнительные возможности для участия в выставках, фестивалях, международных проектах и маркетинговых кампаниях. В Нижегородской области консультационно-организационную помощь при оформлении сертификата оказывают эксперты регионального Центра поддержки экспорта», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В числе дополнительных преимуществ – бонусы при участии во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», скидки на услуги по защите интеллектуальной собственности и патентным исследованиям, приоритетное размещение и брендированное оформление на выставках, фестивалях-ярмарках и в российских национальных павильонах за рубежом. Также для сертифицированных компаний доступны рекламно-информационные кампании в зарубежных СМИ и социальных сетях, продвижение на маркетплейсах и публикации на официальном сайте программы.

Для участия в программе необходимо пройти процедуру добровольной сертификации на сайте Российского экспортного центра, подтвердив соответствие продукции или услуг одному из пяти критериев: экологичность, органическое происхождение, надежность, уникальность или качество. Сертификат предоставляется бесплатно и оформляется в течение 15 дней после подачи полного пакета документов.

Получить консультацию по вопросам участия в программе «Сделано в России» и другим мерам поддержки экспортеров можно в региональном Центре поддержки экспорта Нижегородской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).