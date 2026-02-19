Около 1 200 проектов правовых актов прошли ОРВ в Нижегородской области в 2025 году

Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Около 1 200 проектов областных и муниципальных правовых актов прошли оценку регулирующего воздействия (ОРВ) в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Основная задача ОРВ — не допустить избыточной нагрузки на бизнес, своевременно скорректировать недостатки нормотворчества. В прошлом году оценку регулирующего воздействия прошли 122 областных документа и 1 042 муниципальных.

«Оценка регулирующего воздействия – один из самых эффективных каналов «обратной связи». Она позволяет услышать бизнес еще на «нулевом» этапе тех или иных изменений, которые могут напрямую затронуть предпринимателей. Нижегородцы активно участвуют в публичных консультациях. В прошлом году правовые акты на избыточную нагрузку оценили более 350 предпринимателей. По итогам обсуждений в проекты областных документов было предложено внести около 500 правок, из которых более 85 процентов предложений предпринимательского сообщества были учтены», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

На оценку бизнесу предлагаются также федеральные нормативные акты. Для учета мнений регионов Минэкономразвития России направляет уведомления о начале разработки проектов документов для проведения общественного обсуждения в рамках ОРВ. В 2025 году обсуждение прошли 1 078 федеральных проектов.  

На официальном сайте нижегородского правительства функционирует специальный раздел, где можно ознакомиться с документами, регламентирующими проведение ОРВ, а также с проектами нормативных актов, проходящих оценку регулирующего воздействия.

Напомним, что проведение ОРВ отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на стимулирование роста МСП, повышение производительности труда, обеспечение притока инвестиций в основной капитал.

Получить консультацию по доступным мерам поддержки в Нижегородской области, задать вопросы по реализации инвестиционных проектов предприятия и бизнес, в свою очередь, могут, позвонив по номеру единой горячей линии — «0052».  Предприниматели также могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/landing/pos_business.

Корпорация развития экономика
