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Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 12 по 18 апреля 2021 года

12 апреля 2021 13:33  [32]
Танцевально-музыкальный спектакль Малена

Танцевально-музыкальный спектакль Малена

Фото: из группы спектакля в соцсети ВКонтакте

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 12 по 18 апреля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

13 апреля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
14 апреля - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
15 апреля - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);
16 апреля – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);
17 апреля - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Хапунъ" (12+);
18 апреля - спектакль по пьесе Неллы Прибутковской о Максиме Горьком "Затмение солнца" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

16,17,18 апреля – опера Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро" (16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

15 апреля - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);
16 апреля - спектакль по произведениям Петрушевской, Злотникова и Распутина "Три романса о любви" (16+);
17 апреля - спектакль по сказке Шарля Перро "Кот в сапогах" (0+);
17 апреля - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+);
18 апреля - концерт дирижера Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna (6+).

Нижегородский театр юного зрителя:

17 апреля - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+);
17 апреля - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+);
18 апреля - музыкальный спектакль по мотивам народной сказки "Волк и семеро козлят" - "Волк, рок-н-ролл и козлята" (6+);
18 апреля - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

15 апреля - спектакль по мотивам японской народной сказки "Журавлиные перья" (гастроли Тверского государственного театра кукол) (6+);
16,17 апреля - спектакль по рассказу О. Генри "Дары волхвов" (гастроли Тверского государственного театра кукол) (6+);
18 апреля - спектакль по мотивам русских народных сказок "Потешная сказка" (гастроли Тверского государственного театра кукол) (6+).

Детский театр "Вера":

17,18 апреля - музыкальная сказка по пьесе Елены Кисельковой "Карлик нос" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

17,18 апреля - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

14 апреля - пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+);
17 апреля - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);
18 апреля - пластический спектакль по мотивам пьесы Карло Гоцци “Любовь к трем апельсинам” - "Фата Морганы" (12+);
18 апреля - музыкальная сказка с элементами боевика "Трое в лесу, не считая волка" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

17 апреля - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

13 апреля - абонемент №21 "Вечера джаза с Даниилом Крамером" (6+);
14 апреля - абонемент №5 "Рояль. Шедевры трех веков" (6+);
15 апреля - танцевально–музыкальный спектакль "Малена" Дмитрия Кузнецова, Ольги Николаевой и оркестра SOLO TANGО (Мировые звезды аргентинского танго)(6+);
18 апреля - абонемент №10 "Симфонические сказки" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

12 апреля - концерт симфонического оркестра консерватории (художественный руководитель Жиганшин) (6+);
12 апреля - концерт "Женские истории" из цикла "Ольга Гринес представляет..." (6+);
13 апреля - открытие конкурса "Русская классическая гитара" (6+);
14 апреля - концерт в рамках конкурса "Русская классическая гитара" (6+);
15 апреля - концерт "Факультет народных инструментов приглашает…" (6+);
15 апреля - концерт класса профессора Параниной (концертмейстерское мастерство) (6+);
16 апреля - концерт ДШИ №8 (6+);
16 апреля - концерт класса профессора Г.Б. Благовидовой (фортепиано) (6+);
17 апреля - концерт в рамках конкурса "Русская классическая гитара" (6+);
18 апреля - концерт Нижегородского русского народного оркестра (6+);
18 апреля - концерт-закрытие конкурса "Русская классическая гитара" (6+);
18 апреля - концерт ассистента-стажера Пыжова (скрипка) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

15 апреля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
16 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
17 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Чудеса на небесах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
18 апреля - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (12+), выставка работ Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+);

Дом Сироткина: выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+).

Запланированные мероприятия:

Дом Сироткина: 18 апреля - занятие "Композиция" в рамках проекта "Студии начинающих искусствоведов" (12+);

НГХМ (Zoom): 17 апреля - занятие цикла "По странам и континентам" - "Искусство Индии" (ведет Ольга Чижус) (6+).

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