Гастроли Тверского театра кукол пройдут в Нижнем Новгороде 15-18 апреля Культура и отдых

спектакль Дары волхвов Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Гастроли Тверского театра кукол пройдут в Нижнем Новгороде 15-18 апреля. Об этом сообщили в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Согласно информации, в период с 15 по 18 апреля на сцене театра кукол будут показаны спектакли: "Журавлиные перья", "Дары волхвов" и "Потешная сказка".

Отмечается, что спектакль "Журавлиные перья" вошел в Long List самых заметных спектаклей высшей национальной театральной премии "Золотая Маска" 2020. В ноябре 2019 года этот спектакль стал участником и победителем международного детского фестиваля, проводимого при поддержке фонда Сергея Безрукова.

В спектакле "Дары волхвов" артисты управляют самой сложной системой кукол - марионеткой. Декорации, костюмы героев, куклы и реквизит выполнены в духе рождественского Нью-Йорка XX века.

"Потешная сказка" представляет собой спектакль-игру, который объединил в себе русские народные сказки "Репка", "Курочка Ряба", "Коза-дереза" и "Петушок золотой гребешок".

В эти же даты Нижегородский театр кукол отправится на гастроли в Тверь, где будут показаны произведения "Все мыши любят сыр", "Маугли" и "Кошкин дом".