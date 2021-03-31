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Общество

InfraBIM технологии использованы при проектировании трассы М-12 "Москва-Казань"

14 апреля 2021 15:19  [87] Общество

InfraBIM технологии использованы при проектировании трассы М-12 "Москва-Казань", сообщает пресс-служба ГК "Росавтодор".

В компании накануне состоялась заседание Научно-технического совета (НТС) где обсуждались методы цифрового проектирования дорог. В заседании приняли участие эксперты ФАУ "Главгосэкспертиза", специалисты Государственной компании, научных, проектных и строительных организаций.

По мнению экспертов, на сегодняшний день цифровые методы проектирования зданий отработаны более детально, чем для линейных пространственных инфраструктурных объектов — дорог.

По словам руководителя секции "Цифровая трансформация, интеллектуальные транспортные системы" НТС Владимира Бойкова, BIM и InfraBIM имеют много общего в методологии развития, но находятся на разных стадиях зрелости.

Если BIM технологии применяются относительно давно в России, то InfraBIM, как пространственная информационная модель инфраструктуры, учитывающая все детали будущей дороги — полосы отвода, разделительные ограждения, дорожные знаки, пока еще не так распространена. Хотя уже есть примеры пилотного проектирования скоростных дорог.

Например, один из институтов на стадии проекта планировки территории трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань использовал InfraBIM технологии.

InfraBIM – пространственная информационная модель для линейных объектов, которая учитывает все детали будущей дороги. Информационное моделирование объектов строительства — процесс создания и использования информации по строящимся, а также завершенным объектам строительства, в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех стадиях жизненного цикла.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
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