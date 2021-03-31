Неполные семьи с детьми до 16 лет с 1 июля будут получать по 5 тысяч рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей, которые воспитываются в неполных семьях, по 5 тысяч рублей. Такую информацию глава государства озвучил в своем послании к Федеральному Собранию.

Речь идет о неполных семьях с детьми от 8 до 16 лет. Владимир Путин сказал, что выплата составит в среднем по стране 5 650 рублей.

Он также заявил, что больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.