Неполные семьи с детьми до 16 лет с 1 июля будут получать по 5 тысяч рублей

Фото:
Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей, которые воспитываются в неполных семьях, по 5 тысяч рублей. Такую информацию глава государства озвучил в своем послании к Федеральному Собранию.
Речь идет о неполных семьях с детьми от 8 до 16 лет. Владимир Путин сказал, что выплата составит в среднем по стране 5 650 рублей.
Он также заявил, что больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+