Прощание с замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января Общество

Фото: ngieu.ru

Прощание с экс-замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января, сообщили его родственники.

Василий Дорофеевич — уроженец Дзержинска. С 1992 по 1995 год служил заместителем губернатора, замдиректора департамента экономики и прогнозирования правительства Нижегородской области.

Позже основал бизнес-школу Green City на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК. Преподавал в Волго-Вятской академии госслужбы и Княгининском университете.

В декабре доктору экономических наук исполнилось 77 лет. О его кончине стало известно 25 января. По данным НИА "Нижний Новгород", преподаватель умер после тяжелой болезни.

Попрощаться с Василием Дорофеевичем можно будет в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на улице Нестерова,2 в 10:00 27 января.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов. Он был уроженцем Нижегородской области.