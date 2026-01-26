10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Прощание с замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января

26 января 2026 15:47
Прощание с замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января

Фото: ngieu.ru

Прощание с экс-замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января, сообщили его родственники.

Василий Дорофеевич — уроженец Дзержинска. С 1992 по 1995 год служил заместителем губернатора, замдиректора департамента экономики и прогнозирования правительства Нижегородской области. 

Позже основал бизнес-школу Green City на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК. Преподавал в Волго-Вятской академии госслужбы и Княгининском университете.

В декабре доктору экономических наук исполнилось 77 лет. О его кончине стало известно 25 января. По данным НИА "Нижний Новгород", преподаватель умер после тяжелой болезни.

Попрощаться с Василием Дорофеевичем можно будет в Церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на улице Нестерова,2 в 10:00 27 января.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни скончался экс-гитарист группы "Любэ" Юрий Рыманов. Он был уроженцем Нижегородской области.

Некролог Похороны
