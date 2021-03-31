Студенты российских вузов уйдут на каникулы с 1 по 10 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Студенты российских вузов уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы министерства образования и науки РФ Дмитрия Афанасьева.

По его словам, в настоящее время ведомство готовит соответствующий приказ.

"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса", - сказал Дмитрий Афанасьев.

Ранее сообщалось, что нижегородские школы и детсады также не будут работать в праздничные дни - с 1 по 10 мая.

Вечером 23 апреля Владимир Путин подписал указ о продлении майских выходных. Такое решение было рекомендовано Роспотребнадзором с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.