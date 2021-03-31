Нижний Новгород готовится к эвакуациям после сброса воды Нижегородской ГЭС Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Холостой сброс воды через водосливную плотину Нижегородской ГЭС начался утром 27 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, сброс холостой сброс воды Нижегородской ГЭС обусловлен повышенными сбросами с Рыбинского водохранилища. В связи с увеличением притока с Рыбинского водохранилища и боковых притоков за прошедшие сутки в Горьковском водохранилище, уровень верхнего бьефа поднялся до критической отметки.

Данную ситуацию обсудила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижнего Новгорода.

В ходе заседания стало известно, что подтопления могут произойти в пяти районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском, Канавинском, Сормовском и Московском. Подтоплению особо подвержены улицы Кима, Лунская, Советская, Бетанкура, Совнаркомовская, Должанская, Мурашкинская.

Также в зону подтопления могут попасть два участка автодорог к трем садовым обществам, 638 дачных домов в трех садовых обществах, 21 жилой дом с численностью населения 2 353 человека.

Районным администрациям поручено организовать круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, а также быть готовыми к развертыванию пунктов временного размещения для приема эвакуируемого населения.