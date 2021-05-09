Нижегородцы смогут 13 и 20 мая по интернету пообщаться с центрами занятости

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Центры занятости населения Нижнего Новгорода и Дзержинска 13 и 20 мая проведут онлайн-ярмарки вакансий. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
В эти дни граждане, ищущие работу, смогут, не выходя из дома, через сеть Интернет напрямую пообщаться с представителями кадровых служб работодателей, получить информацию об имеющихся свободных вакансиях, задать напрямую и в чате вопросы специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, отправить свое электронное резюме.
Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо использовать интернет-ресурс Zoom, где нужно зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.
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