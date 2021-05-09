Нижегородцы смогут 13 и 20 мая по интернету пообщаться с центрами занятости Общество

Фото: С сайта zoom-russian.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Центры занятости населения Нижнего Новгорода и Дзержинска 13 и 20 мая проведут онлайн-ярмарки вакансий. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

В эти дни граждане, ищущие работу, смогут, не выходя из дома, через сеть Интернет напрямую пообщаться с представителями кадровых служб работодателей, получить информацию об имеющихся свободных вакансиях, задать напрямую и в чате вопросы специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, отправить свое электронное резюме.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо использовать интернет-ресурс Zoom, где нужно зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.