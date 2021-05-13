"3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов Бизнес

Кирилл Белов

Научно-производственное предприятие "3D Аддитивные технологии" - единственный в Нижнем Новгороде отечественный разработчик и производитель фотополимерных смол для 3D–печати. Наш сегодняшний собеседник – основатель компании Кирилл Белов.

- Кирилл, почему расходные материалы к 3D-печати? Модная сфера?

- Мода совершенно ни при чём. На рубеже 2015 – 2016 годов я осознал, что 3D-печать из игрушки для продвинутых техногиков превращается в серьёзную технологию, применимую во многих сферах и отраслях и спрос на неё будет только расти. На тот момент российского производителя фотополимеров для 3D-принтеров попросту не существовало. И я решил, почему бы мне не стать таким производителем? Более того, разработчиком отечественных фотополимеров. Не разливать в брендированную тару, грубо говоря, купленные на Али-Экспресс фотополимеры, а создать компанию, разрабатывающую и производящую их. Благо, в Дзержинске выпускается необходимое сырьё для создания фотополимеров, есть сильная химико-физическая нижегородская школа.

Собрать команду было, в общем-то, не так сложно. Куда сложнее – найти инвестора, стратегического. Тем более, что я не хотел идти стандартным путём высокотехнологичного стартапа, когда каждый виток развития требует выпрашивания денег у венчурных инвесторов, да ещё с перспективой потери контроля над компанией. Мы решили сразу создавать компанию как регулярный бизнес. Прописали бизнес-модель, продумали досконально все нюансы, от разработки до реализации продукции. И – я включил свои связи и контакты.

- И инвесторы посыпались как из рога изобилия?

- Не совсем. Некоторые не смогли понять, о чём вообще речь. Другие предлагали неприемлемые условия сотрудничества. Наконец, нашёлся бизнесмен из Санкт-Петербурга, которому было интересно инвестировать в инновационную компанию, но на условиях, что ему не нужно будет этим бизнесом управлять. Он и стал "теневым партнёром".

Мы закупили на деньги инвестора оборудование для лаборатории и промышленного производства, по оптимальному варианту, но с возможностью развития того и другого.

С момента создания компании НПП "3D Аддитивные технологии" мы только наращиваем темпы. По итогам прошлого года наши фотополимерные смолы под брендом Gorky Liquid заняли свыше трети российского рынка.

- Вот так сразу стало всё получаться?

- Нет, конечно. Были сложности с разработкой рецептур фотополимеров, но мы с ними справились благодаря руководителю нашей исследовательской лаборатории Сергею Будникову, выпускнику химического факультета ННГУ им. Лобачевского.

Для понимания, мы продолжаем НИОКР, в том числе, расширяя ассортимент нашей продукции. Например, сейчас в ИПФ РАН проходят испытания полиамидного порошка и, когда они завершатся, мы предложим рынку ещё и этот вид расходных материалов для 3D-печати.

- А что сейчас выпускает НПП "3D Аддитивные технологии"?

- В первую очередь, это – промышленные фотополимерные смолы. Наши клиенты – "Росатом", ЦНИИ "Буревестник", ИПФ РАН, другие производственные компании. Промышленные фотополимеры применяются при прототипировании, изготовлении сложных конструкций и так далее.

Второе направление, на которое мы вышли достаточно случайно, – фотополимеры для стоматологии. И сейчас ведущие нижегородские стоматологические компании используют именно наши фотополимеры Gorky Liquid Dental. А недавно с нами начал сотрудничать крупнейший российский производитель стоматологических материалов - холдинг "ВладМиВа". Его владелец, Владимир Чуев, лично приезжал к нам в Нижний Новгород, осмотрел лабораторию, производство. Остался доволен и дал старт сотрудничеству. "ВладМиВа" - это трансроссийская корпорация, если угодно, "Газпром" стоматологической отрасли.

Фотополимерная смола Gorky Liquid Dental получила подтверждение нетоксичности, выданное ФГБУ "Всероссийский Научно-Исследовательский и Испытательный Институт Медицинской Техники".

И, наконец, - хоббийные смолы. Это фотополимеры для отливки различных фигурок в индивидуальном порядке. Здесь мы, например, выпустили аналоги смол для принтеров от Formlabs, в два раза дешевле при таком же качестве.

Мы вообще очень трепетно относимся к качеству наших смол Gorky Liquid. Каждая партия проходит приёмку в собственной испытательной лаборатории.

- Почему название бренда на английском языке и пишется на латинице?

- Мы долго искали русское название. Но получалось либо громоздко, либо ничего не значащее название. И, наконец, нынешний генеральный директор компании, Кирилл Корнилов, предложил название Gorky Liquid. Тут есть и посыл к истории родного города, и краткость, и звучность. И нам этот бренд пригодился, когда мы вышли на рынки США – запомнить и произнести его было просто для наших заокеанских контрагентов.

Бренд является официально зарегистрированной торговой маркой. Продукция под брендом Gorky Liquid - постоянный участник отраслевого каталога аддитивных технологий Минпромторга России, с 2019 года.

- А что происходит с маркетингом фотополимеров?

- Здесь НПП "3D Аддитивные технологии" выступает, фактически, первопроходцем – нет никаких устоявшихся принципов, работающих на 100%. Даже зарубежный опыт ещё не столь обширен, чтобы можно было на него безбоязненно опираться. Многое приходится постигать методом проб и ошибок.

А ещё – мы умеем слушать и слышать клиента. Вроде бы сейчас все декларируют клиентоориентированность, но декларации – это одно, реальность – другое. Наша команда, каждый человек на своём месте, внимательно отслеживает реакцию клиента, налажена хорошая и эффективная обратная связь.

Разве что в одном случае мы ничем не смогли помочь клиенту. Ему нравится запах наших фотополимеров – для него это запах черники. И он просил выпускать смолы с запахом малины. Тут мы ничего поделать не можем…

С другой стороны, запах - вопрос субъективный. Для многих наши фотополимерные смолы вообще не имеют запаха. И их это устраивает!

Ещё немного о маркетинге – мы единственные, кто выпускает фотополимеры в металлической таре, да ещё в картонной упаковке. Это повышает расходы, но зато клиент получает фотополимеры без потерь по дороге, в целостности и сохранности. Да и работать с такой тарой и упаковкой куда удобнее, чем с пластиковой ёмкостью, завёрнутой в пластиковый же пакет.

- Несёт ли компания социальную нагрузку?

- Да. Мы на протяжении нескольких лет обеспечиваем фотополимерными смолами Алтайский краевой историко-технический клуб стендового моделирования "Пластмастер". В прошлом году стали партнёрами Siberian Model Show, даже получили Благодарственное письмо за это. В нынешнем году начали сотрудничество с НРБООи "Забота". Мы предоставляем им 3D-принтер и фотополимеры, они снимают мультфильм с напечатанными фигурками, к 1 июня – Международному дню защиты детей. Ещё мы проведём для воспитанников "Заботы" мастер-класс и экскурсию на наше предприятие. Приняли участие в "Студенческой весне-2021", впервые состоявшейся в мае нынешнего года в Нижнем Новгороде.