"3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов

ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние интервью
25 марта 2021 19:42  [1313] Дмитрий Ивагин: "Для сохранения ОКН в Нижегородской области созданы уникальные перспективы"
25 марта 2021 15:17  [2826] Павел Саватеев: "Строительство трассы М-12 даст для Нижегородской области новые возможности"
16 марта 2021 13:40  [511] Татьяна Короткевич: "Гражданский долг в Республике Беларусь не только возможен, но и неизбежен"
09 февраля 2021 10:40  [1310] "Вектор развития театра - баланс между новизной и академичностью", - Юрий Медяник
29 декабря 2020 12:12  [1921] Ольга Гусева: "Нижегородская область дважды удостоилась похвалы министра иностранных дел Сергея Лаврова"
23 декабря 2020 17:25  [744] Илья Халтурин: "2020 год дал мне возможность, как никогда, гордиться своим коллективом!"
10 декабря 2020 16:24  [1545] Элмурод Расулмухамедов: "Парк "Швейцария" как точка роста экотуризма в России"
19 октября 2020 14:17  [2194] Сергей Ефимов: "Персональный цифровой сертификат позволит бесплатно получить востребованную профессию"
12 августа 2020 16:45  [3109] Владимир Фомин: "Финансовую подушку безопасности создать легко"
17 июля 2020 21:03  [2583] Алексей Логачев: "Каждый сезон мы должны выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы"
Популярные интервью за год
12 августа 2020 16:45  [3109] Владимир Фомин: "Финансовую подушку безопасности создать легко"
09 июня 2020 16:25  [2944] Инна Ванькина: "Театру нужен новый подход"
18 июня 2020 13:58  [2855] "Возвращение к прежней жизни будет поэтапным", - Давид Мелик-Гусейнов
25 марта 2021 15:17  [2826] Павел Саватеев: "Строительство трассы М-12 даст для Нижегородской области новые возможности"
17 июля 2020 21:03  [2583] Алексей Логачев: "Каждый сезон мы должны выпускать минимум один спектакль для каждой возрастной группы"
02 июня 2020 12:41  [2204] Сергей Дмитриев: "Вернуться к преподаванию в аудитории, конечно, хочется"
19 октября 2020 14:17  [2194] Сергей Ефимов: "Персональный цифровой сертификат позволит бесплатно получить востребованную профессию"
29 декабря 2020 12:12  [1921] Ольга Гусева: "Нижегородская область дважды удостоилась похвалы министра иностранных дел Сергея Лаврова"
29 мая 2020 14:31  [1859] Борис Кайнов: "В министерстве культуры разрабатывается план постепенного открытия театров"
03 июня 2020 10:28  [1769] Юлия Бальчукова: "В программе "Здоровая семья – здоровое общество" уже не волонтеры, а специалисты"
Последние новости рубрики Бизнес
17 мая 2021 15:08  [77] "3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов
17 мая 2021 12:19  [132] Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией интернета
17 мая 2021 11:10  [789] Нижегородское минимущество подало в суд на собственников опасного недостроя на ул.Невзоровых
17 мая 2021 10:42  [156] "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5% в I квартале текущего года
14 мая 2021 15:03  [950] Нижегородская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 40%
14 мая 2021 14:26  [959] Доставка цветов в Нижнем Новгороде
14 мая 2021 14:17  [896] АПЗ присвоено имя первого гендиректора 10 лет назад
14 мая 2021 14:04  [835] АПЗ победил в конкурсе по охране труда
14 мая 2021 13:22  [1158] Бригада АПЗ пополнила доску почета Арзамаса
14 мая 2021 11:23  [920] Бюджет Заволжья сэкономил 2,3 млн рублей в результате энергосервисного контракта
Бизнес

"3D-печать стала обыденностью в промышленности, стоматологии, иных сферах", - Кирилл Белов

17 мая 2021 15:08  [77] Бизнес
Кирилл Белов

Кирилл Белов

Научно-производственное предприятие "3D Аддитивные технологии" - единственный в Нижнем Новгороде отечественный разработчик и производитель фотополимерных смол для 3D–печати. Наш сегодняшний собеседник – основатель компании Кирилл Белов.

- Кирилл, почему расходные материалы к 3D-печати? Модная сфера?

- Мода совершенно ни при чём. На рубеже 2015 – 2016 годов я осознал, что 3D-печать из игрушки для продвинутых техногиков превращается в серьёзную технологию, применимую во многих сферах и отраслях и спрос на неё будет только расти. На тот момент российского производителя фотополимеров для 3D-принтеров попросту не существовало. И я решил, почему бы мне не стать таким производителем? Более того, разработчиком отечественных фотополимеров. Не разливать в брендированную тару, грубо говоря, купленные на Али-Экспресс фотополимеры, а создать компанию, разрабатывающую и производящую их. Благо, в Дзержинске выпускается необходимое сырьё для создания фотополимеров, есть сильная химико-физическая нижегородская школа.

Собрать команду было, в общем-то, не так сложно. Куда сложнее – найти инвестора, стратегического. Тем более, что я не хотел идти стандартным путём высокотехнологичного стартапа, когда каждый виток развития требует выпрашивания денег у венчурных инвесторов, да ещё с перспективой потери контроля над компанией. Мы решили сразу создавать компанию как регулярный бизнес. Прописали бизнес-модель, продумали досконально все нюансы, от разработки до реализации продукции. И – я включил свои связи и контакты.

- И инвесторы посыпались как из рога изобилия?

- Не совсем. Некоторые не смогли понять, о чём вообще речь. Другие предлагали неприемлемые условия сотрудничества. Наконец, нашёлся бизнесмен из Санкт-Петербурга, которому было интересно инвестировать в инновационную компанию, но на условиях, что ему не нужно будет этим бизнесом управлять. Он и стал "теневым партнёром".

Мы закупили на деньги инвестора оборудование для лаборатории и промышленного производства, по оптимальному варианту, но с возможностью развития того и другого.

С момента создания компании НПП "3D Аддитивные технологии" мы только наращиваем темпы. По итогам прошлого года наши фотополимерные смолы под брендом Gorky Liquid заняли свыше трети российского рынка.

- Вот так сразу стало всё получаться?

- Нет, конечно. Были сложности с разработкой рецептур фотополимеров, но мы с ними справились благодаря руководителю нашей исследовательской лаборатории Сергею Будникову, выпускнику химического факультета ННГУ им. Лобачевского.

Для понимания, мы продолжаем НИОКР, в том числе, расширяя ассортимент нашей продукции. Например, сейчас в ИПФ РАН проходят испытания полиамидного порошка и, когда они завершатся, мы предложим рынку ещё и этот вид расходных материалов для 3D-печати.

- А что сейчас выпускает НПП "3D Аддитивные технологии"?

- В первую очередь, это – промышленные фотополимерные смолы. Наши клиенты – "Росатом", ЦНИИ "Буревестник", ИПФ РАН, другие производственные компании. Промышленные фотополимеры применяются при прототипировании, изготовлении сложных конструкций и так далее.

Второе направление, на которое мы вышли достаточно случайно, – фотополимеры для стоматологии. И сейчас ведущие нижегородские стоматологические компании используют именно наши фотополимеры Gorky Liquid Dental. А недавно с нами начал сотрудничать крупнейший российский производитель стоматологических материалов - холдинг "ВладМиВа". Его владелец, Владимир Чуев, лично приезжал к нам в Нижний Новгород, осмотрел лабораторию, производство. Остался доволен и дал старт сотрудничеству. "ВладМиВа" - это трансроссийская корпорация, если угодно, "Газпром" стоматологической отрасли.

Фотополимерная смола Gorky Liquid Dental получила подтверждение нетоксичности, выданное ФГБУ "Всероссийский Научно-Исследовательский и Испытательный Институт Медицинской Техники".

И, наконец, - хоббийные смолы. Это фотополимеры для отливки различных фигурок в индивидуальном порядке. Здесь мы, например, выпустили аналоги смол для принтеров от Formlabs, в два раза дешевле при таком же качестве.

Мы вообще очень трепетно относимся к качеству наших смол Gorky Liquid. Каждая партия проходит приёмку в собственной испытательной лаборатории.

- Почему название бренда на английском языке и пишется на латинице?

- Мы долго искали русское название. Но получалось либо громоздко, либо ничего не значащее название. И, наконец, нынешний генеральный директор компании, Кирилл Корнилов, предложил название Gorky Liquid. Тут есть и посыл к истории родного города, и краткость, и звучность. И нам этот бренд пригодился, когда мы вышли на рынки США – запомнить и произнести его было просто для наших заокеанских контрагентов.

Бренд является официально зарегистрированной торговой маркой. Продукция под брендом Gorky Liquid - постоянный участник отраслевого каталога аддитивных технологий Минпромторга России, с 2019 года.

- А что происходит с маркетингом фотополимеров?

- Здесь НПП "3D Аддитивные технологии" выступает, фактически, первопроходцем – нет никаких устоявшихся принципов, работающих на 100%. Даже зарубежный опыт ещё не столь обширен, чтобы можно было на него безбоязненно опираться. Многое приходится постигать методом проб и ошибок.

А ещё – мы умеем слушать и слышать клиента. Вроде бы сейчас все декларируют клиентоориентированность, но декларации – это одно, реальность – другое. Наша команда, каждый человек на своём месте, внимательно отслеживает реакцию клиента, налажена хорошая и эффективная обратная связь.

Разве что в одном случае мы ничем не смогли помочь клиенту. Ему нравится запах наших фотополимеров – для него это запах черники. И он просил выпускать смолы с запахом малины. Тут мы ничего поделать не можем…

С другой стороны, запах - вопрос субъективный. Для многих наши фотополимерные смолы вообще не имеют запаха. И их это устраивает!

Ещё немного о маркетинге – мы единственные, кто выпускает фотополимеры в металлической таре, да ещё в картонной упаковке. Это повышает расходы, но зато клиент получает фотополимеры без потерь по дороге, в целостности и сохранности. Да и работать с такой тарой и упаковкой куда удобнее, чем с пластиковой ёмкостью, завёрнутой в пластиковый же пакет.

- Несёт ли компания социальную нагрузку?

- Да. Мы на протяжении нескольких лет обеспечиваем фотополимерными смолами Алтайский краевой историко-технический клуб стендового моделирования "Пластмастер". В прошлом году стали партнёрами Siberian Model Show, даже получили Благодарственное письмо за это. В нынешнем году начали сотрудничество с НРБООи "Забота". Мы предоставляем им 3D-принтер и фотополимеры, они снимают мультфильм с напечатанными фигурками, к 1 июня – Международному дню защиты детей. Ещё мы проведём для воспитанников "Заботы" мастер-класс и экскурсию на наше предприятие. Приняли участие в "Студенческой весне-2021", впервые состоявшейся в мае нынешнего года в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph