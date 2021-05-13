Пять человек госпитализированы после ДТП на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пять человек госпитализированы после ДТП на Бору. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 17 мая в 11:40 на 48 км автодороги "Нижний Новгород – Киров" в районе г.о. Бор.

48-летний водитель иномарки Suzuki при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Renault: 56-летняя и 35-летняя женщины были доставлены в больницу с множественными ушибами. 7-летняя девочка сломала правую ключицу.

Еще двое пассажирок Suzuki: 60-летняя и 80-летняя женщины были доставлены в больницу с ушибами.