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Общество

Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей

26 мая 2021 13:51  [38] Общество

Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество почти на 500 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2018−2020 годы на заседании Гордумы 26 мая.

По данным комитета, всего за три года было реализовано 269 объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 40 808,9 кв. м и четыре сооружения общей протяженностью 2 084 м. Из них проданы были 253 объекта нежилого фонда и 2 сооружения на общую сумму 468,3 млн рублей. В уставной капитал акционерных обществ внесены 18 объектов нежилого фонда и 2 сооружения стоимостью 247,7 млн рублей.

Также было реализовано 15 земельных участков общей площадью 18 557 кв. м. Из них 14 земельных участков были проданы на сумму 29,7 млн рублей, и один земельный участок стоимостью 13 млн рублей был внесен в уставный капитал акционерного общества.

Изначально в перечень приватизируемого имущества было включено 309 объектов нежилого фонда, 3 пакета акций акционерных обществ, 1 доля хозяйственного общества и 6 зданий, предлагаемых к включению в уставный капитал акционерного общества. По состоянию на конец 2020 года в прогнозном плане числилось 278 объектов, 3 пакета акций акционерных обществ, 1 доля хозяйственного общества.

Депутаты городской Думы утвердили отчет.

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Теги:
Городская дума Имущество
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