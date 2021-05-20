Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество на 500 млн рублей

Нижний Новгород за три года реализовал муниципальное имущество почти на 500 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2018−2020 годы на заседании Гордумы 26 мая.
По данным комитета, всего за три года было реализовано 269 объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 40 808,9 кв. м и четыре сооружения общей протяженностью 2 084 м. Из них проданы были 253 объекта нежилого фонда и 2 сооружения на общую сумму 468,3 млн рублей. В уставной капитал акционерных обществ внесены 18 объектов нежилого фонда и 2 сооружения стоимостью 247,7 млн рублей.
Также было реализовано 15 земельных участков общей площадью 18 557 кв. м. Из них 14 земельных участков были проданы на сумму 29,7 млн рублей, и один земельный участок стоимостью 13 млн рублей был внесен в уставный капитал акционерного общества.
Изначально в перечень приватизируемого имущества было включено 309 объектов нежилого фонда, 3 пакета акций акционерных обществ, 1 доля хозяйственного общества и 6 зданий, предлагаемых к включению в уставный капитал акционерного общества. По состоянию на конец 2020 года в прогнозном плане числилось 278 объектов, 3 пакета акций акционерных обществ, 1 доля хозяйственного общества.
Депутаты городской Думы утвердили отчет.
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