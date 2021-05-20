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Политика

Сергей Кравцов и Глеб Никитин провели встречу в рамках перезапуска работы общества "Знание"

26 мая 2021 21:36  [52] Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Министр просвещения РФ, член наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 мая 2021 года провели встречу в рамках перезапуска работы Российского общества "Знание". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие прошло в "Точке кипения" Мининского университета. В дискуссии приняли участие педагоги, прошедшие обучение на должность советника по воспитанию, представители Всероссийского экспертного педагогического совета, Российского движения школьников, студенты и преподаватели вуза. У них была возможность задать свои вопросы в формате "открытого микрофона".

"Недавно состоялся марафон "Новое Знание". Уверен, что многие слушали и участвовали. Может, не очно, а онлайн. В нём также приняли участие ведущие политики, учёные, в том числе из-за рубежа. Наша задача состоит в том, чтобы молодые люди, студенты, граждане нашей страны открыли для себя что-то новое, чтобы у них горели глаза и было желание познавать и анализировать независимо от возраста", - сказал Сергей Кравцов.

"Задача воспитания – формирование определённого отношения у ребят к родителям, учителям. Для этого их необходимо увлечь, в том числе своим примером. Это достаточно серьёзная задача, но наши методики позволяют этот процесс формировать", - подчеркнул министр просвещения РФ.

В завершение своего выступления он пожелал каждому открывать что-то новое для себя ежедневно и никогда не останавливаться, если что-то не получается.

"Нижний Новгород стал одним из восьми городов России, принявших участие в просветительском марафоне "Новое Знание". Онлайн-трансляции этого события набрали около 50 миллионов просмотров. Это цифра говорит о востребованности просветительской миссии в современном мире. Необходимость перезапуска общества "Знание" в послании Федеральному собранию обозначил президент России Владимир Путин. Сегодня традиции общества возрождаются во многих регионах. И наша область как одна из ведущих в сфере науки, высоких технологий и образования может занять здесь лидерские позиции", - отметил Глеб Никитин.

"Крайне актуальна эта работа в год 800-летия Нижнего Новгорода. Город является одним из интеллектуальных центров страны, и значительная часть нашей событийной программы связана именно с просветительской работой", - добавил губернатор Нижегородской области.

Он назвал инновации, мирный атом и историю основными элементами, которые формируют Нижний Новгород.

Напомним, 26 марта 2021 года на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. Президент поддержал идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

На территории РФ функционирует 85 региональных отделений в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Миссия Российского общества "Знание" — через просветительскую и образовательную деятельность способствовать переходу российского общества на качественно новый уровень с точки зрения интеллектуального, культурного и образовательного потенциала, а также формированию и развитию у молодого поколения осознанного патриотизма.

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Теги:
Глеб Никитин Образование
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