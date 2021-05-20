"Новое общество "Знание" - это возможность для молодежи реализовать себя", - Сергей Кравцов Общество

Сергей Кравцов Фото: скриншот трансляции дискуссии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Новое общество "Знание" - это возможность для молодежи реализовать себя и приобщиться к тем знаниям, которые в определенной степени дадут развитие лично им", - сказал министр просвещения РФ, член наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кравцов.

Министр принял участие в дискуссии "Новое знание в новом мире образования" в рамках перезапуска работы российского общества "Знание", который был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась 26 мая в Мининском университете.

Сергей Кравцов напомнил, что в просветительском марафоне "Новое знание" приняли участие "ведущие политики, ученые, коллеги из-за рубежа, знаменитый Илон Маск, председатель правительства РФ, пресс-секретарь президента".

"Задача общества состоит в том, чтобы вы - молодые люди - открыли для себя что-то новое, чтобы у вас загорелись глаза и всегда было желание узнавать, анализировать, самому открыть новые знания. Это является основой движения нашего общества, страны, каждого из нас. Если на каком-то уровне мы проснемся и скажем: "Не надо ничего нового открывать", - то мы остановимся в развитии. Будет не так интересно жить, не совсем это правильно. Каждый день нужно стремиться узнавать новое. В жизни очень много сложностей. Они могут быть каждый день. Но если не сказать: "Все, я их не преодолею", - не будет никакого развития. В этом один из залогов движения вперед", - отметил министр.

Сергей Кравцов также рассказал о визите на стройплощадку Школы 800.

"Сегодня мы были в новой школе. Мы долго с губернатором обсуждали ее: красивое будет здание, очень в сжатые сроки построено. Впервые после распада СССР эта школа будет пятиэтажной. Но очень важна будет система подготовки учителей и ребят в Школе 800, отбор управленцев. Это что-то новое для меня", - отметил он.

В заключение он пожелал каждому открывать что-то новое для себя ежедневно и никогда не останавливаться, если что-то не получается.