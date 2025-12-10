Соцгарантии защитникам Отечества расширены: ключевые инициативы партии стали законом Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Государственная Дума РФ по инициативе «Единой России» приняла в третьем чтении два важных закона, направленных на усиление социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей.

Первый закон вводит бесплатный проезд для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также для их близких к месту лечения военнослужащего. Обеспечить его принятие во исполнение поручения президента поручил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Документ стал уже 151-м по счёту законом, направленным на поддержку участников СВО и их семей.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжёлом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение президента России», — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжёлые ранения и прошедшие серьёзное лечение, вынуждены за свой счёт оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.

Второй принятый закон сохраняет право на льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы.

«Речь идёт о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — подчеркнул Андрей Картаполов.

Он также пояснил, что документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются на данную категорию граждан до 1 сентября

Законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарём Генсовета партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

«Принятые законы — часть большой системной работы «Единой России» по выполнению нашего долга перед защитниками. Это конкретные шаги, которые решают реальные, наболевшие проблемы наших бойцов и их семей. Наша задача в регионе максимально оперативно и чётко внедрить эти механизмы в работу всех социальных служб Нижегородской области, довести информацию до каждой семьи и контролировать процесс, чтобы помощь была действенной и своевременной», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим на передовой, вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы. К работе сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов — как для военнослужащих, так и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.