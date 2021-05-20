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Общество

"Дети – это наше зеркальное отражение", - Юрий Шалабаев

01 июня 2021 09:14  [50] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем защиты детей.

"У многих из нас лето ассоциируется с солнцем, теплом, отдыхом и, конечно, детством. Возможно, еще и по этой причине День защиты детей во всем мире отмечают именно в первый день лета. Говорят, дети – наше будущее. Я бы сказал, что дети – это наше зеркальное отражение", - говорится в его поздравлении.

"В них, как в капле росы на травинке летнего луга, отражаются наши сильные и слабые стороны, наш характер и наши стремления. И каждому из нас
хочется, чтобы это отражение радовало. Именно поэтому мы стараемся сделать мир вокруг наших детей лучше, светлее, комфортнее. Для них в Нижнем Новгороде строятся новые ясли, детские сады и школы, становятся современными и красивыми уже существующие социальные объекты. Во дворах появляются яркие детские и спортивные площадки", - отмечается в поздравительной речи мэра города.

"Дорогие дети, будьте счастливы, радуйтесь каждому дню и радуйте своими улыбками окружающих! А взрослым в этот день хочется пожелать взглянуть на окружающий мир и на наш Нижний Новгород глазами ребенка, помечтать, каким красочным и невероятным он должен быть. А потом взять и сделать его таким. И пусть будущее нашего города будет таким прекрасным, как представляют его наши дети", - резюмировал Юрий Шалабаев.

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