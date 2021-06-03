Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
09 июня 2021 15:32  [12] Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций
09 июня 2021 15:05  [58] ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Нижегородской области на 19%
09 июня 2021 13:34  [90] ВТБ обновил линейку депозитов для предпринимателей
09 июня 2021 11:45  [127] ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве
09 июня 2021 10:41  [140] Пополняемый вклад банка "Открытие" признан одним из самых выгодных на рынке
08 июня 2021 18:18  [252] Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту стартовала в России
08 июня 2021 17:48  [281] ВТБ и ВТБ Лизинг строят автоэкосистему на открытых принципах
08 июня 2021 14:53  [273] "Ростелеком" запустил "Мониторинг транспорта", позволяющий отслеживать состояние автопарка
08 июня 2021 13:01  [474] Завод по переработке масличных культур появится в Нижегородской области
08 июня 2021 12:45  [329] "Перспективы развития автомобильного рынка в России достаточно серьезные", - автоэксперты
Бизнес

ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Нижегородской области на 19%

09 июня 2021 15:05  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Нижегородской области на 19%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам пяти месяцев 2021 года жители Нижегородской области оформили в ВТБ 2,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 5,8 млрд рублей, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.
 
В мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Нижегородцы получили в ВТБ более 570 жилищных займов на 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем год назад. Всего в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.
 
Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года порядка 340 нижегородских семей заключили сделки более чем на 1 млрд рублей. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней в Нижегородской области свыше 940 займов на 2,4 млрд рублей, в России – более 94 тысяч кредитов на 309 млрд рублей.
 
Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тысяч кредитов на 149 млрд рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 млрд рублей), Новосибирской области (15,4 млрд), Республике Татарстан (12,6 млрд) и Свердловской области (10,8 млрд рублей).
 
"В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, — сказал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. — Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах на 30%".
 
В мае ВТБ улучшил условия по ряду ипотечных программ — в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.
 
В рамках госпрограммы для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев.

Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно. Текущие условия по госпрограмме действуют до 1 июля 2021 года. Также по госпрограмме клиенты могут воспользоваться специальным предложением и получить ставку 4,3% на первые полгода или 5,3% на год, далее ставка составит 6,5%. Первый взнос составит от 15%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph