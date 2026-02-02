Планы по развитию нижегородской инвестинфраструктуры представили на Всероссийском форуме "Малая Родина – сила России" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

На III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» в Уфе в рамках регионального дня «Муниципальный рост: новые драйверы развития» заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин представил планы по развитию инвестиционной инфраструктуры региона.

Улучшение инвестиционного климата – одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил Антон Гаранин, на данный момент на сопровождении агентства развития находится около 360 проектов, в которые планируется вложить 370 млрд рублей. Также в Нижегородской области запланировано создание шести индустриальных парков, общая площадь которых превысит 1 100 га. Они будут обеспечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Так, региону в сентябре 2025 года было одобрено выделение казначейского инфраструктурного кредита, который будет направлен на создание индустриальной площадки в Володарском муниципальном округе.

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в городе Бор запланировано строительство мультимодального порта, создание которого откроет для компаний из Нижегородской области и соседних регионов доступ к альтернативным логистическим маршрутам. В настоящее время резидентами ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске и в г. Бор являются 55 компаний, которые инвестируют в свои проекты более 167 млрд рублей.

Для ведения научных разработок в регионе создается научно-технологический центр (ИНТЦ) «Квантовая долина», а на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию «Технопарк Н2О», предоставляющий готовые производственные и лабораторные помещения.

Помимо этого, Антон Гаранин представил законодательные инициативы, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной инфраструктуры. В частности, предлагается освободить сотрудников резидентов ОЭЗ от обязанности уплаты налога с материальной выгоды при использовании льготной корпоративной ипотеки, а также разрешить использовать механизм казначейского инфраструктурного кредита совместно с субсидиями на создание промпарков в рамках Постановления Правительства РФ №1119.

«Готовые площадки пользуются значительным спросом со стороны бизнеса, поскольку позволяют значительно сократить временные и финансовые издержки при создании нового предприятия. Сейчас в Нижегородской области ведется системная работа по формированию инвестиционной инфраструктуры, оказывающей поддержку на всех стадий развития проекта: от разработки новой продукции до формирования логистических маршрутов», – рассказал Антон Гаранин.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место среди регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ).