Экономика

Электросетевая компания из Нижнего Новгорода стала участником проекта "Производительность труда"

02 февраля 2026 14:44 Экономика

ООО «Волгоэлектросеть» из Нижнего Новгорода стало 313-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Основным видом деятельности компании является проектирование, строительство и эксплуатация электрических сетей.

«Сегодня восемь нижегородских компаний жилищно-коммунального хозяйства участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий помогает таким организациям быстрее выстраивать рабочие процессы без снижения качества услуг», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На предприятии специалисты федерального центра компетенций будут работать в течение шести месяцев. За это время они проведут аудит, выявят и устранят «узкие места» на участке производства, который будет выбран пилотным. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Участниками федерального проекта «Производительность труда» из сферы ЖКХ в Нижегородской области являются АО «ЭСК», МУП «Тепловодоканал» Заволжья, АО «ДВК», ООО «Арзамасский водоканал», ООО «Специнвестпроект», АО «Нижегородский водоканал», АО «Теплоэнерго».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

