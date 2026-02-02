Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Экономика

ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста

02 февраля 2026 15:21 Экономика
ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста

Фото: Виталий Сергейчук, предоставлено ВТБ

Российский бизнес видит инвестиционные возможности в российской экономике, и 2026 год планирует использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов. Об этом рассказали 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей экономики – они приняли участие в совместном исследовании финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном банком ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ.

Консервативные стратегии — это не пессимизм, а рациональная логика ответственного управления в текущих условиях. Так, представители розничной торговли и транспорта отмечают снижение внутреннего спроса. Ожидание по средневзвешенному прогнозу роста выручки на 2026 год составляет 3%. При этом каждый четвертый участник исследования оптимистичен в отношении своего бизнеса и ожидает опережающего роста продаж в денежном выражении. В основном это представители электроэнергетики и нефтегазового сектора.

Опрос также показал, что 75% компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях — валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78%), металлургия (36%), химия (44%). Средний прогноз курса на конец 2026 г. от участников опроса — 94 рубля за доллар. Однако большинство респондентов считают курс рубля плохо прогнозируемым в нынешних условиях.

Ключевой тренд: крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. К инвестициям готовы 18% компаний, участвовавшие в опросе, преимущественно из сырьевых отраслей (металлургия — 30%, нефтегазовый сектор — 50%). При этом большинство респондентов планируют использовать 2026 год для укрепления финансового положения, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов, что является признаком долгосрочной стратегии. Более половины респондентов придерживаются консервативной стратегии сохранения капитала, остальные готовы на выплату умеренных дивидендов в рамках действующих дивидендных политик.

Главным вызовом этого года бизнес называет обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузки (1,7 по чистый долг/EBITDA). 65% корпоративных кредитов выданы по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Корпоративный сектор считает «комфортными» ставки по кредитам в районе 12%, что достижимо при снижении ключевой до 9-9,5%.

«Осторожные прогнозы — признак ответственного управления. Российский бизнес демонстрирует зрелость и высокую способность к адаптации и планированию работы в условиях санкционных ограничений и макроэкономической неопределённости. Компании закладывают прочный фундамент для будущего роста, реструктуризируя цепочки поставок и придерживаясь консервативных финансовых стратегий. Вместе с тем, эффективность этих шагов в среднесрочной перспективе зависит от нормализации денежно-кредитных условий, снижения геополитической напряжённости и формирования благоприятных инвестиционных условий», – прокомментировал член Правления ВТБ Виталий Сергейчук.

