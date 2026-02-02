Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках Экономика

Фото: презентация совета по земельным и имущественным отношениям

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Инвестору туристическо-рекреационного гостиничного комплекса Велнес Премиум Резорт "Печерские пески" почти в 2,5 раза увеличил площадь участка под застройку. Об этом стало известно на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Компания "НН – Пески Премиум" обратилась с просьбой внести изменения в ранее согласованный проект. Изначально под застройку был выделен участок площадью 126 тысяч квадратных метров на юго-востоке от дома №109 по улице Набережная Гребного канала. Инвестор попросил увеличить территорию до 324 тысяч квадратных метров. При этом вырос также и объем инвестиций. Теперь проект оценивается в 5,5 млрд рублей.

В рамках обновленной концепции планируется строительство пяти трехэтажных гостиниц, центра реабилитации и спортивных практик, спортивного центра, ресторана, двух таунхаусов, одной виллы и других объектов. Проект поддержала Корпорация развития Нижегородской области. Она указала на невозможность размещения всех заявленных объектов в рамках существующего проекта планировки.

Однако реализация комплекса вызывает возражения у ряда органов. Администрация города выступила против, указав на несоответствие проекту градостроительным регламентам, а также на то, что территория затрагивает береговую зону. С аналогичной позицией выступило и министерство экологии, подчеркнув, что участок находится в защитной зоне и используется как место отдыха. Минград отметил, что проект затрагивает две территориальные зоны, что противоречит Градостроительному кодексу. Также не соблюдены некоторые предельные параметры застройки.

При этом представители инвестора заявили, что прибрежная зона была учтена, также как 30-метровый коридор красных линий, лыжероллерная трасса, пожарные проезды и другие требования. Проектом запланированы и мероприятия по поднятию грунта для предотвращения подтоплений. По их словам, предоставление дополнительной территории в аренду необходимо для того, чтобы приступить к процедуре изменения условно разрешенного вида использования земли. Также инвестор отметил, что запрашиваемый участок свободен от застройки, а границы будут скорректированы в процессе работы.

В итоге предложение инвестора было поддержано.

Напомним, разрешение на подготовку проектной документации для освоения территории на полуострове Печерские пески инвестор получил в декабре 2025 года.