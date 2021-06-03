Трансляцию Чемпионата Европы по футболу покажут на площадке "Спорт Порт" около нижегородского стадиона Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

На площадке "Спорт Порт" возле стадиона "Нижний Новгород" 12 июня в 20:30 начнёт работу фан-зона, организованная в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу и фестиваля Российского футбольного союза "Наши парни. Играем за вас". Но попасть на нее смогут не более 2 000 человек.

На трех огромных дисплеях - на экране сценического комплекса (8х6 м) и двух светодиодных экранах (6х4 м) - будет транслироваться матч Россия – Бельгия.

Программа:

20:30 Начало работы фан-зоны. Автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу Русланом Пименовым и Евгением Варламовым.

21:00 Приветственное слово ведущего. Интерактивная программа с болельщиками.

21:10 Барабанное шоу. Викторина.

21:25 Выступление Доминика Джокера.

22:00 Начало трансляции матча Россия - Бельгия.

22:45 Перерыв между таймами. Выступление кавер-группы «JUSTduet».

00:00 Завершение работы фан-зоны.

В правительстве Нижегородской области подчеркнули, что в регионе по-прежнему действуют "антиковидные" ограничения, поэтому посетителям фан-зоны необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На входах всем будет измерена температура. В связи с существующими требованиями, максимальная вместимость фан-зоны площадью 20 тыс. кв. м ограничена количеством 2 000 человек.

Напомним, чемпионат "Евро-2020", который должен был пройти 12 июня-12 июля 2020 года , но был отменен из-за пандемии, запланирован на 11 июня - 11 июля 2021 года. В этом году игры пройдут в 11 городах 10 стран, в том числе в России - в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде, помимо работы фан-зоны, будет организована трансляция счета вечерних матчей на телебашне. Трансляция будет проводиться в режиме реального времени в виде художественной подсветки с использованием цветов национальных флагов играющих команд.