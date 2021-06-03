Нижегородцам вручили первые юбилейные медали "В память 800-летия" Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первые юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" в усадьбе Рукавишниковых 12 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Памятные медали были вручены 17 нижегородцам.



"В разные эпохи на благо нашей Родины работали и служили нижегородские воины и религиозные подвижники, изобретатели и купцы, ученые и спортсмены, простые труженики и яркие творцы. Нижегородцы организовали народное ополчение, которое освободило Москву от интервентов. Горьковчане сражались с врагом на полях Великой Отечественной войны и ковали Победу в тылу", - сказал Глеб Никитин.

"Менялись эпохи, названия страны и города, но разные поколения наших земляков играли важнейшую, порой даже ключевую роль в судьбе Отечества. Поэтому совершенно справедливо, что юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" будет вручена именно сегодня, в День России. Эта награда была учреждена указом президента Российской Федерации совсем недавно – 29 марта 2021 года. И это событие еще раз подтверждает, что наша праздничная дата имеет общероссийское значение", - добавил он.



Глава региона подчеркнул, что Нижний Новгород стал четвертым городом страны после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея которого учреждена юбилейная медаль.



"Среди тех, кого мы сегодня чествуем, отдельных слов признательности заслуживают, конечно, нижегородцы – участники Великой Отечественной войны. Те люди, без которых не было бы нашей страны, не было бы и юбилея Нижнего Новгорода. Также мы благодарим тех, кто внес важный вклад в ветеранское движение в нашем регионе", - отметил губернатор Нижегородской области.



Список награжденных:



- Голубев Юрий Борисович, заместитель председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода;

-Луканов Борис Петрович, участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода, член общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода;

-Макаров Евгений Иванович, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области;

-Шевченко Александр Николаевич, участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области;

-Вельмовская Галия Равиловна, президент женского мотоклуба "Ночные валькирии Нижний Новгород";

-Гладышев Сергей Васильевич, бывший глава Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода, директор департамента ТЭК, вице-губернатор Нижегородской области, с 2002-го по 2013 год – первый заместитель мэра Нижнего Новгорода по вопросам городского хозяйства;

-Козерадский Анатолий Александрович, председатель правления общественного регионального фонда "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая", председатель правления фонда "Нижегородский кремль", в разные годы - депутат Законодательного собрания Нижегородской области 1-го и 2-го созывов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области, депутат Государственной Думы 4-го и 5-го созывов, член Совета Федерации, советник губернатора;

-Горшкова Вера Александровна, заместитель директора – художественный руководитель МБУК "Детский театр "Вера"";

-Скульский Александр Моисеевич, художественный руководитель и главный режиссер Академического симфонического оркестра ГБУК НО "Нижегородская государственная академическая филармония им. М. Ростроповича";

-Железнова Надежда Дмитриевна, судья Нижегородского областного суда в отставке;

-Тараканов Максим Сергеевич, старший сержант внутренней службы пожарный Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области;

-Пугин Николай Андреевич, президент ПАО "ГАЗ", Почетный гражданин Нижнего Новгорода, Почетный гражданин Нижегородской области, действительный член Российской инженерной академии;

-Седаков Андрей Юлиевич, первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор филиала "НИИИС им. Ю.Е. Седакова";

-Кузенкова Любовь Анатольевна, врач-терапевт ГБУ ЗНО "Городская клиническая больница №12 Сормовского района Нижнего Новгорода";

-Солошенко Наталья Геннадьевна, главный врач ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 Нижнего Новгорода";

-Стронгин Роман Григорьевич, президент Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, председатель Общественной палаты Нижегородской области, заместитель Нижегородского энциклопедического совета при губернаторе Нижегородской области, председатель Совета ректоров Приволжского федерального округа;

-Чикишев Владимир Николаевич, художественный руководитель и режиссер театра "Пиано" при МКОУ "Школа-интернат для глухих детей Нижнего Новгорода".