Общество

Нижегородские депутаты обсудили установку кухонных измельчителей в жилых домах

21 января 2026 11:36 Общество
Нижегородские депутаты обсудили установку кухонных измельчителей в жилых домах

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Возможность внедрения кухонных измельчителей отходов (диспоузеров) в многоквартирных домах обсудили на заседании комитета ЗСНО по градостроительству. С инициативой выступил председатель комитета ЗСНО по экологии Владислав Атмахов, передает НИА "Нижний Новгород".

Парламентарий отметил, что проблема переработки мусора остается крайне актуальной. До 40% содержимого мусорных контейнеров составляют пищевые отходы. Именно они мешают эффективной сортировке: смешиваясь с упаковкой, бумагой и другими материалами, еда превращает отходы в вязкую массу, которая зимой еще и смерзается. Это делает невозможным отбор пригодных для переработки фракций, таких как картон, пластик и бумага.

Установка диспоузеров поможет существенно изменить ситуацию, считает депутат. Если пищевые остатки будут сразу утилизироваться через канализацию, в мусорных контейнерах останутся сухие отходы, которые легче сортировать и перерабатывать. По существующим оценкам, только в Москве это позволит сократить объем вывозимого мусора на 2 млн тонн в год с экономическим эффектом до 500 млн рублей.

Однако в региональном министерстве ЖКХ к инициативе отнеслись настороженно. Представители водоканала заявили, что существующая система канализации не рассчитана на измельченные пищевые отходы. Их попадание в трубы может привести к засорам и сбоям в работе системы водоотведения.

В завершение обсуждения депутаты предложили создать рабочую группу, которая займется изучением технических и организационных аспектов внедрения диспоузеров.

"Мы только в начале пути и пока не призываем обязать застройщиков устанавливать такие приборы в каждую квартиру. Но развитие этой технологии — шаг важный и необходимый", - резюмировал председатель комитета Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода утвердили программу модернизации ЖКХ до 2031 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Водоканал Законодательное собрание Экология
