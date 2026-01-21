Нижегородские депутаты обсудили установку кухонных измельчителей в жилых домах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Возможность внедрения кухонных измельчителей отходов (диспоузеров) в многоквартирных домах обсудили на заседании комитета ЗСНО по градостроительству. С инициативой выступил председатель комитета ЗСНО по экологии Владислав Атмахов, передает НИА "Нижний Новгород".

Парламентарий отметил, что проблема переработки мусора остается крайне актуальной. До 40% содержимого мусорных контейнеров составляют пищевые отходы. Именно они мешают эффективной сортировке: смешиваясь с упаковкой, бумагой и другими материалами, еда превращает отходы в вязкую массу, которая зимой еще и смерзается. Это делает невозможным отбор пригодных для переработки фракций, таких как картон, пластик и бумага.

Установка диспоузеров поможет существенно изменить ситуацию, считает депутат. Если пищевые остатки будут сразу утилизироваться через канализацию, в мусорных контейнерах останутся сухие отходы, которые легче сортировать и перерабатывать. По существующим оценкам, только в Москве это позволит сократить объем вывозимого мусора на 2 млн тонн в год с экономическим эффектом до 500 млн рублей.

Однако в региональном министерстве ЖКХ к инициативе отнеслись настороженно. Представители водоканала заявили, что существующая система канализации не рассчитана на измельченные пищевые отходы. Их попадание в трубы может привести к засорам и сбоям в работе системы водоотведения.

В завершение обсуждения депутаты предложили создать рабочую группу, которая займется изучением технических и организационных аспектов внедрения диспоузеров.

"Мы только в начале пути и пока не призываем обязать застройщиков устанавливать такие приборы в каждую квартиру. Но развитие этой технологии — шаг важный и необходимый", - резюмировал председатель комитета Василий Суханов.

