Карантин по бешенству животных ввели в нижегородском селе Общество

Фото: Александр Воложанин

В селе Абаимово Сергачского муниципального округа Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Указ губернатора на официальном интернет-портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства местной жительницы. В нем запрещено лечение заболевших животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых к вирусу видов, снятие шкур с павших животных, а также охота, за исключением случаев регулирования численности диких животных. Посещение территории разрешено только специалистам и проживающим на ней гражданам.

Ограничения введены и на всей территории села: запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия, связанные с перемещением животных, нельзя вывозить восприимчивых животных, за исключением случаев убоя или при условии вакцинации не позднее чем за 179 дней до вывоза.

Комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Указ вступил в силу с 14 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных введен в поселках Новинки (Нижний Новгород) и Петровский (Воротынский муниципальный округ).