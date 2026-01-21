Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 10:35Карантин по бешенству животных ввели в нижегородском селе
21 января 2026 10:23Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
21 января 2026 10:10Нижегородская область стала лидером в ПФО по темпам роста рождаемости
21 января 2026 09:36Нижегородский депутат предложил ударить по борщевику "Орешником"
21 января 2026 09:12Заслуженный учитель России Светлана Сейфи умерла в Нижнем Новгороде
21 января 2026 09:00Почти 2 тысячи самокатов изъяли в Нижнем Новгороде за неправильную парковку
21 января 2026 08:00Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год
21 января 2026 07:00Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе
20 января 2026 18:40T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных
20 января 2026 18:36Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде
Общество

Карантин по бешенству животных ввели в нижегородском селе

21 января 2026 10:35 Общество
Карантин по бешенству животных ввели в нижегородском селе

Фото: Александр Воложанин

В селе Абаимово Сергачского муниципального округа Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Указ губернатора на официальном интернет-портале правовой информации. 

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства местной жительницы. В нем запрещено лечение заболевших животных, перемещение и перегруппировка восприимчивых к вирусу видов, снятие шкур с павших животных, а также охота, за исключением случаев регулирования численности диких животных. Посещение территории разрешено только специалистам и проживающим на ней гражданам.

Ограничения введены и на всей территории села: запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия, связанные с перемещением животных, нельзя вывозить восприимчивых животных, за исключением случаев убоя или при условии вакцинации не позднее чем за 179 дней до вывоза.

Комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Указ вступил в силу с 14 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных введен в поселках Новинки (Нижний Новгород) и Петровский (Воротынский муниципальный округ).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Бешенство Карантин Сергачский район
