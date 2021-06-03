Доходы областного бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 17 июня депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный ранее губернатором. Документ был принят в двух чтениях.

В соответствии с внесенными изменениями более чем на 1 млрд рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2021 год. Так, более чем на 490 млн рублей увеличены поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 148,7 млн. рублей – налога на имущество организаций, на 524 млн рублей – поступления от государственных унитарных предприятий в связи с получением за 2020 год прибыли в объеме более запланированного.

Из областного бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготников направлено 600 млн рублей, на приобретение электрокардиографов с системой передачи данных на отдаленный кардиопульт – около 48 млн рублей.

На оказание финансовой поддержки промышленным организациям региона в виде предоставления льготных займов некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций" направлено 130 млн рублей. Финансовую поддержку в виде займов планируется оказать не менее чем 10 промышленным предприятиям области.

"Самый актуальный вопрос – поддержка здравоохранения. Мы выделяем дополнительные средства на закупку лекарств и оборудования. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом усложнилась, будем смотреть за ее развитием и при необходимости делать дальнейшие шаги", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Не менее важна в текущих условиях поддержка бизнеса. До отмены режима повышенной готовности мы сохраняем все меры поддержки, введенные в связи с пандемией. Важно, чтобы у организаций была возможность не только работать, но и вкладывать в развитие", - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, 89 млн рублей направлено на комплексное благоустройство и озеленение территории Нижегородского кремля, ремонтно-реставрационные работы по стенам кремля, благоустройство Кремлевского бульвара, противооползневые мероприятия и комплексное благоустройство территории вдоль мемориала "Вечный огонь" в связи с дополнительным объемом работ.

На предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях возмещения части затрат на сохранение объектов культурного наследия, расположенных в границах исторических территорий Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород" и "Старое Канавино", направлено 15 млн. рублей.

"Мы видим, что экономика Нижегородской области восстанавливается, регион получил дополнительные налоговые и неналоговые доходы в бюджет. Эти деньги мы распределяем на решение приоритетных вопросов. Значительная часть средств будет направлена на обеспечение лекарствами льготников, покупку современных ЭКГ-аппаратов. Мы продолжаем поддерживать промышленников и малый бизнес. Кроме того, в Нижнем Новгороде сейчас идет масштабная реконструкция – думаю, все жители видят, как меняется город. На эти цели мы также добавляем дополнительное финансирование", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета составили:

доходы: 207 млрд 193 млн рублей (увеличены более чем на 1 млрд рублей);

расходы: 231 млрд 266 млн рублей (увеличены более чем на 1,7 млрд рублей);

дефицит: -24 млрд 73 млн рублей (увеличен на сумму около 600 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.