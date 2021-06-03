Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
18 июня 2021 13:23  [29] Дебютант РПЛ хочет пригласить бывших игроков "Спартака"
17 июня 2021 14:50  [301] Чемпионский кубок "Зенита" доставят в Нижний Новгород 18 июня
17 июня 2021 13:40  [267] Глеб Никитин пожелал удачи Александру Кержакову на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"
17 июня 2021 12:30  [538] Александр Кержаков станет главным тренером ФК "НН"
16 июня 2021 18:10  [334] Территорию стадиона "Красная Этна" начали освобождать от аварийных построек
16 июня 2021 11:40  [444] Стало известно, когда ЦСКА, "Рубин" и "Зенит" приедут в Нижний Новгород в рамках РПЛ сезона 2021-2022
15 июня 2021 19:33  [546] Футбольный матч Россия-Финляндия и концерт группы "Братья Грим" можно будет увидеть на площадке "Спорт Порт" 16 июня
15 июня 2021 18:22  [365] Турнир по футболу среди дворовых команд состоялся в Дзержинске
15 июня 2021 14:55  [379] Нижегородские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по художественной гимнастике 9 медалей
13 июня 2021 11:27  [504] Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля
Спорт

Дебютант РПЛ хочет пригласить бывших игроков "Спартака"

18 июня 2021 13:23  [29] Спорт
Илья Берковский

Илья Берковский

Нижегородский футбол соскучился по РПЛ и с большим удовольствием готовится к первому в истории клуба сезону в элитном дивизионе чемпионата России. Аналитики букмекерской конторы Фонбет еще по ходу минувшего сезона в ФНЛ высоко оценивали шансы "Нижнего Новгорода" выйти в РПЛ. Чтобы отслеживать котировки на матчи премьер-лиги, нужно открыть приложение или сайт БК. Иногда с доступом к сайту возникают проблемы, но на портале "Фаворит" всегда можно найти актуальное зеркало по ссылке.

Что же до "Нижнего", то после выхода в премьер-лигу клуб получит увеличенный бюджет. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, клуб рассматривает варианты сотрудничества с рядом спонсоров. Также команде предстоит усилить состав и найти тренера.

За кем следят представители "НН"?

Боссы "Нижнего" довольны игрой полузащитника "Локомотива" Ильи Берковского. Поэтому они хотят продлить аренду футболиста, для чего направили официальный запрос в "Локомотив". Отметим, что первую часть минувшего сезона Берковский провел в "Торпедо", откуда его и приобрел "Локо". Затем Илью отдали в аренду в Нижний.

Также "Нижний" хочет приобрести полузащитника Аяза Гулиева, передает портал Sport24. Также на 24-летнего экс-игрока "Спартака" претендует "Ахмат". Отметим, что с осени 2019-го Гулиев не принимал участие в официальных матчах. Весной 2020-го его перевели в "Спартак-2" из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, который проводил занятия вместо Доменико Тедеско.

Еще один человек со спартаковским прошлым может усилить "НН". Речь про бывшего вратаря "Спартака" Антона Митрюшкина. Телеканал "Матч ТВ" передает, что дебютант РПЛ планирует вызвать 25-летнего голкипера на первый сбор. Сейчас Антон является свободным агентом, а его последним клубом была "Фортуна" из Дюссельдорфа.

Вместе с Митрюшкиным в "Нижний" может переехать хавбек "Химок" Денис Глушаков. Клуб активно интересуется бывшим капитаном "Спартака", но в переговоры боссы "НН" пока не вступали. В минувшем сезоне чемпионата России Глушаков провел пятнадцать матчей и забил три мяча.

В оборону команды боссы "Нижнего" пригласили футболиста сборной Казахстана Дмитрия Шомко. Как сообщил портал Meta-ratings.kz, этот футболист уже прибыл расположение клуба. Казахстанцу скоро предложат контракт, а информация о том, что Шомко предстоит пройти просмотр, не соответствует действительности.

Новый тренер

Боссы "Нижнего" давно были заинтересованы в том, чтобы пригласить в команду Александра Кержакова. Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ранее тренировал "Томь". В июне лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России стал главным тренером "НН". Ранее стало известно, что решение о назначении Кержакова принадлежит властям Нижнего Новгорода. Под его руководством "Томь" в прошлом сезоне финишировала в зоне вылета ФНЛ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph