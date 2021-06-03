Дебютант РПЛ хочет пригласить бывших игроков "Спартака" Спорт

Илья Берковский

Нижегородский футбол соскучился по РПЛ и с большим удовольствием готовится к первому в истории клуба сезону в элитном дивизионе чемпионата России. Аналитики букмекерской конторы Фонбет еще по ходу минувшего сезона в ФНЛ высоко оценивали шансы "Нижнего Новгорода" выйти в РПЛ. Чтобы отслеживать котировки на матчи премьер-лиги, нужно открыть приложение или сайт БК. Иногда с доступом к сайту возникают проблемы, но на портале "Фаворит" всегда можно найти актуальное зеркало по ссылке.

Что же до "Нижнего", то после выхода в премьер-лигу клуб получит увеличенный бюджет. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, клуб рассматривает варианты сотрудничества с рядом спонсоров. Также команде предстоит усилить состав и найти тренера.

За кем следят представители "НН"?

Боссы "Нижнего" довольны игрой полузащитника "Локомотива" Ильи Берковского. Поэтому они хотят продлить аренду футболиста, для чего направили официальный запрос в "Локомотив". Отметим, что первую часть минувшего сезона Берковский провел в "Торпедо", откуда его и приобрел "Локо". Затем Илью отдали в аренду в Нижний.

Также "Нижний" хочет приобрести полузащитника Аяза Гулиева, передает портал Sport24. Также на 24-летнего экс-игрока "Спартака" претендует "Ахмат". Отметим, что с осени 2019-го Гулиев не принимал участие в официальных матчах. Весной 2020-го его перевели в "Спартак-2" из-за конфликта с сербским тренером Владом Чепзановичем, который проводил занятия вместо Доменико Тедеско.

Еще один человек со спартаковским прошлым может усилить "НН". Речь про бывшего вратаря "Спартака" Антона Митрюшкина. Телеканал "Матч ТВ" передает, что дебютант РПЛ планирует вызвать 25-летнего голкипера на первый сбор. Сейчас Антон является свободным агентом, а его последним клубом была "Фортуна" из Дюссельдорфа.

Вместе с Митрюшкиным в "Нижний" может переехать хавбек "Химок" Денис Глушаков. Клуб активно интересуется бывшим капитаном "Спартака", но в переговоры боссы "НН" пока не вступали. В минувшем сезоне чемпионата России Глушаков провел пятнадцать матчей и забил три мяча.

В оборону команды боссы "Нижнего" пригласили футболиста сборной Казахстана Дмитрия Шомко. Как сообщил портал Meta-ratings.kz, этот футболист уже прибыл расположение клуба. Казахстанцу скоро предложат контракт, а информация о том, что Шомко предстоит пройти просмотр, не соответствует действительности.

Новый тренер

Боссы "Нижнего" давно были заинтересованы в том, чтобы пригласить в команду Александра Кержакова. Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ранее тренировал "Томь". В июне лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России стал главным тренером "НН". Ранее стало известно, что решение о назначении Кержакова принадлежит властям Нижнего Новгорода. Под его руководством "Томь" в прошлом сезоне финишировала в зоне вылета ФНЛ.