Финал VII спартакиады "Лукойла" состоялся в Нижнем Новгороде Бизнес

Финал VII спартакиады "Лукойла" состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПАО "Лукойл".

Согласно информации, в финальных соревнованиях приняли участие порядка 400 спортсменов из 9 команд, традиционно сформированных по территориальному принципу присутствия ЛУКОЙЛа и по виду деятельности: "Западная Сибирь", "Центр", "Поволжье", "Север", "Северо-Запад", "Пермь", "Урал", "Юг", "Энергетик". Самому молодому участнику 20 лет, старшему – 66.

Всего в спартакиаде было разыграно 189 медалей в 9 видах спорта: мини-футбол, лёгкая атлетика, армрестлинг, триатлон, плавание, пляжный волейбол, баскетбол 3х3, настольный тенни, шахматы. ​

Наградил победителей и призеров президент ПАО "ЛУК​ОЙЛ" Ва​гит Алекперов.

Фото: пресс-служба компании