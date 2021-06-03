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Бизнес

Финал VII спартакиады "Лукойла" состоялся в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 14:52  [22] Бизнес

Финал VII спартакиады "Лукойла" состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПАО "Лукойл".

Согласно информации, в финальных соревнованиях приняли участие порядка 400 спортсменов из 9 команд, традиционно сформированных по территориальному принципу присутствия ЛУКОЙЛа и по виду деятельности: "Западная Сибирь", "Центр", "Поволжье", "Север", "Северо-Запад", "Пермь", "Урал", "Юг", "Энергетик". Самому молодому участнику 20 лет, старшему – 66.

Всего в спартакиаде было разыграно 189 медалей в 9 видах спорта: мини-футбол, лёгкая атлетика, армрестлинг, триатлон, плавание, пляжный волейбол, баскетбол 3х3, настольный тенни, шахматы. ​

Наградил победителей и призеров президент ПАО "ЛУК​ОЙЛ" Ва​гит Алекперов.

Фото: пресс-служба компании

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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