Выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive пройдет в рамках ЦИПР в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Оффлайн выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive пройдет в рамках ЦИПР. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, с 23 по 25 июня в городе на платформе ЦИПРа на 11 LED – экранах общей площадью 67,5 метров будет показано более 80 работ цифровых художников. Среди хедлайнеров мероприятия: Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие.

Кроме площадки ЦИПР выставка пройдет в онлайн формате — в галерее "9554" на платформе Cryptovoxels. Куратором виртуальной экспозиции выступит художник, коллекционер и владелец галереи NFT-искусства Иван Ващенко.

Насыщенная программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы, презентации стартапов, Collectors room online, воркшоп c бизнесменами и многое другое.

В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные развитию рынка современного искусства. В качестве спикеров в них примут участие лидеры арт-сообщества России: заместитель директора ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова, научный сотрудник отдела новейших течений "Государственного Русского музея" Евгения Сероусова, куратор музея "Гараж" Андрей Мизиано, заведующий отделом современного искусства "Государственного Эрмитажа" Дмитрий Озерков и основатель образовательного проекта MASTERS Полина Бондарева.

Подробнее с расписанием мероприятий, именами художников и деловой программой можно ознакомиться на сайте выставки-ярмарки.