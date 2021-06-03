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Общество

"Нижегородцы – это про труд, мужество и верность родной земле", - Вадим Булавинов

02 июля 2021 17:16  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона (архив)

Ровно год назад, 2 июля 2020 года, Нижнему Новгороду было присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов отметил важность и особенное значение звания "Город трудовой доблести", присвоенного Нижнему Новгороду.

"Нижнему Новгороду уже совсем скоро 800 лет. Это немалый возраст для города. История не раз показывала, что нижегородцы – это про труд, мужество и верность родной земле. И заслуженно городу год назад присвоили почётное звание "Город трудовой доблести", - сказал депутат.

"Героизм и самоотверженность - это те качества, которые позволили нашим землякам внести свой огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Подвиг тружеников тыла сложно переоценить. Для них это был свой фронт, своя передовая. Без своевременной, бесперебойной поставки вооружения добиться Победы было бы сложно. Каждый новый танк, новая установка – это десятки и сотни спасённых на войне жизней наших солдат", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Он также отметил, что Победа ковалась не только на заводах областного центра.

"Дзержинск также по праву заслуживает присвоения звания "Город трудовой доблести". Инициатором этой правильной и нужной идеи стал губернатор Глеб Никитин. Мы не должны забывать о той самоотдаче, которую проявили жители Дзержинска, второго по величине города региона и центра химической промышленности страны. Сбор подписей начнётся уже в ближайшее время. Уверен, большинство жителей поддержат эту идею, ведь это наша общая история и наша общая Победа", - рассказал парламентарий.

"Нижегородская область всегда славилась людьми и достижениями, которыми мы гордимся. И сегодня наша задача – помнить о подвиге наших земляков, хранить традиции, заложенные старшими поколениями, быть достойными наследниками и работать над дальнейшим развитием родного края", - сказал Вадим Булавинов.

Напомним, с инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почётного звания "Город трудовой доблести» выступило региональное отделение "Единой России". За присвоение звания проголосовали 846 тысяч жителей Нижегородской области. Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" было присвоено 2 июля 2020 года согласно Указу президента РФ Владимира Путина.

За годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту более 38 тысяч танков, самоходных установок и бронемашин, более 43 тысяч минометов, более 16 тысяч самолётов, 27 подводных лодок, почти 110 тысяч автомашин, около 102 тысяч артиллерийских орудий, 1 165 "Катюш", три бронепоезда, более 150 миллионов боеприпасов. В этот период Горьковская область поставила для нужд страны, Красной Армии и  флота более миллиона тонн муки и крупы, почти полтора миллиона тонн хлеба.

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Теги:
Вадим Булавинов Единая Россия История
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