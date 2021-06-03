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Бизнес

"Русатом Гринвэй" построит экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта и мобильных в Дзержинске

22 июля 2021 10:40  [93] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Русатом Гринвэй" планирует построить экотехнопарк "Центр" по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания в Дзержинске. Об этом стало известно в ходе круглого стола "Эффективные решения для развития электротранспорта в России", организованного комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Согласно информации, представители органов государственной власти, научных институтов, общественных организаций и крупнейших автомобильных концернов обсудили перспективные методы стимулирования развития электротранспорта в России, наилучшие доступные технологии и практики, основные векторы модернизации транспортной инфраструктуры и городской среды для создания благоприятных условий к использованию электромобилей, обозначили необходимость переработки аккумуляторов электромобилей для минимизации ущерба окружающей среде и бережного отношения к ограниченным ресурсам.

В рамках выполнения международных обязательств по достижению углеродной нейтральности развитие электротранспорта стало особенно актуальным в российской экологической повестке: в настоящее время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации при участии автопроизводителей и транспортных предприятий завершают работу над концепцией развития электротранспорта в России до 2030 года. Общий бюджет проекта оценивается приблизительно в 590 млрд рублей, из которых частные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля электротранспорта на дорогах к 2030 году должна составить не менее 15%.

В соответствии с данной концепцией до 2024 года в пилотных регионах по развитию электротранспорта (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань) должно появиться 150 000 новых зарядных станций, которые будут приходиться на каждые 100 километров пути, будут запущены электробусы, появится система стимулирования для населения и производителей электромобилей.

"Переход на электротранспорт позволит значительно улучшить экологическую обстановку в крупных городах, таких как Нижний Новгород: помимо снижения уровня загрязнения от автомобильных выхлопов, зарядные станции для электробусов практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду в отличие от традиционных АЗС", — отметила первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина.

Участники круглого стола уделили особенное внимание угрозам, которые через несколько лет возникнут из-за образования огромного количества вышедших из строя аккумуляторов от электротранспорта.

"Мы должны идти на опережение и принимать меры для решения этой проблемы, которая скоро станет для нас реальностью — создать систему, все элементы которой будут отвечать самым строгим экологическим нормам, в которой не будет "провала" в жизненном цикле элементов аккумуляторов электротранспорта. Ничто не должно быть выброшено на свалку, загрязняя окружающую среду, всё должно быть переработано в максимальной степени", — подчеркнула председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Дмитрий Сахаров, проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, обратил внимание участников на недопустимость появления на свалках аккумуляторов электротранспорта, которые содержат загрязняющие окружающую среду компоненты (кадмий, кобальт и другие).

Компании, работающие над повышением энергоэффективности аккумуляторов электротранспорта и снижением их себестоимости за счет повторного использования ресурсов, подтвердили свою заинтересованность в максимальном использовании продуктов рециклинга, которые получаются в процессе переработки литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии.

АО "Русатом Гринвэй" планирует построить экотехнопарк "Центр" по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания в Дзержинске.

"Планируется, что завод будет производить алюминий, медь, литиевый концентрат, никель-кобальтовый сплав, никель-железный сплав. Мы выстраиваем работу по проектированию предприятия таким образом, чтобы технологический процесс был нацелен на производство вторичных материальных ресурсов. В частности, на этапе проектирования учитываются требования к продуктам переработки аккумуляторных батарей предприятия ООО "РЭНЕРА", занимающегося производством систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах для спецтехники, телекоммуникационных систем, источников бесперебойного питания, систем накопления энергии, электротранспорта, железных дорог и других направлений", — подчеркнула директор по развитию АО "Русатом Гринвэй" Екатерина Демичева.

"Экотехнопарк "Центр" в Нижегородской области может стать первым в России проектом по созданию замкнутого цикла производства в сфере электротранспорта и помочь решить комплексную задачу по переходу на электротранспорт и созданию системы рециклинга в сфере обращения с аккумуляторами электромобилей", – сказала Ольга Белянина в заключение.

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Теги:
Дзержинск Экология
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