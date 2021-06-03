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Общество

Сквер с каменным садом появился на месте пустыря в Перевозе

23 июля 2021 14:08  [101] Общество

Сквер с каменным садом появился на месте пустыря в Перевозе Нижегородской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благоустройство сквера началось еще в 2019 году и продолжается поэтапно уже третий год подряд. В 2021 году его благоустройство еще было выделено более 5 млн рублей. Планируется, что работы по благоустройству будут полностью закончены в 2022 году.

В последующие годы администрация района планирует продолжить благоустройство сквера и вычистить расположенный рядом пруд.

В текущем году в сквере идет благоустройство переходных дорожек, устанавливают скамейки, продолжаются работы по уличному освещению. Кроме того, там появится каменистый сад с мостиком, валунами и можжевельником.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Перевоз
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