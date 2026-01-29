Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока Общество

Цифровая экосистема МТС завершила модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в столице золотой хохломы — Семенове. Дополнительное оборудование установлено в местах с высокой туристической активностью, что позволило значительно улучшить качество связи и расширить зону покрытия.

Работы проведены в районе улицы Островского — рядом с Музеем матрешки и традиционной игрушки, парком Ленинского комсомола, магазином "Сувениры из Семенова" и жилыми кварталами.

Семенов широко известен как центр художественных промыслов. Здесь работают ведущие фабрики по производству изделий с хохломской росписью — "Хохломская роспись" и "Семеновская роспись". Благодаря этому город ежегодно привлекает туристов, желающих познакомиться с историей и технологиями традиционного ремесла.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что к началу теплого туристического сезона компания активно обновляет сетевую инфраструктуру в ключевых городах и населенных пунктах региона, где уже весной ожидается рост туристического потока: строит новые базовые станции, устанавливает дополнительное оборудование. Эти шаги направлены на точечное усиление емкости сети и расширение зоны покрытия — именно это необходимо для надежной связи в периоды повышенной нагрузки. Благодаря таким мерам туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, навигацией и делиться впечатлениями без перебоев.