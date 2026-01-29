В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 16:01Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока
29 января 2026 15:48Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
29 января 2026 15:15Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов
29 января 2026 15:00Три новые награды учреждены в Нижегородской области
29 января 2026 14:29Мобильный интернет МегаФона набрал скорость на дороге в Чувашию
29 января 2026 14:27Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область
29 января 2026 14:19Троих пропавших детей разыскивают в Нижегородской области
29 января 2026 13:50Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей
29 января 2026 13:33Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области
Общество

Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока

29 января 2026 16:01 Общество
Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока

Цифровая экосистема МТС завершила модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в столице золотой хохломы — Семенове. Дополнительное оборудование установлено в местах с высокой туристической активностью, что позволило значительно улучшить качество связи и расширить зону покрытия.

Работы проведены в районе улицы Островского — рядом с Музеем матрешки и традиционной игрушки, парком Ленинского комсомола, магазином "Сувениры из Семенова" и жилыми кварталами. 

Семенов широко известен как центр художественных промыслов. Здесь работают ведущие фабрики по производству изделий с хохломской росписью — "Хохломская роспись" и "Семеновская роспись". Благодаря этому город ежегодно привлекает туристов, желающих познакомиться с историей и технологиями традиционного ремесла.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что к началу теплого туристического сезона компания активно обновляет сетевую инфраструктуру в ключевых городах и населенных пунктах региона, где уже весной ожидается рост туристического потока: строит новые базовые станции, устанавливает дополнительное оборудование. Эти шаги направлены на точечное усиление емкости сети и расширение зоны покрытия — именно это необходимо для надежной связи в периоды повышенной нагрузки. Благодаря таким мерам туристы смогут комфортно пользоваться мобильным интернетом, навигацией и делиться впечатлениями без перебоев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Семенов Сотовые операторы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных