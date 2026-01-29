Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Нижний №1".

По данным очевидцев, инцидент произошел 29 января на улице Чкалова (Канавинский район). Тракторист задел газопровод во время уборки снега. В результате ближайшие строения временно остались без подачи газа.

По данным нижегородской мэрии, в настоящий момент газоснабжение отсутствует в двух домах, расположенных поблизости. В течение дня планируются ремонтные работы и восстановление подачи газа в штатном режиме.

