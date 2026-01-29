Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 15:48Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
29 января 2026 15:15Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов
29 января 2026 15:00Три новые награды учреждены в Нижегородской области
29 января 2026 14:29Мобильный интернет МегаФона набрал скорость на дороге в Чувашию
29 января 2026 14:27Аномальные морозы возвращаются в Нижегородскую область
29 января 2026 14:19Троих пропавших детей разыскивают в Нижегородской области
29 января 2026 13:50Нижегородская мэрия утвердила новые доплаты и нормы нагрузки для учителей
29 января 2026 13:33Первый том Красной книги подготовили к переизданию в Нижегородской области
29 января 2026 12:45Группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде
Общество

Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде

29 января 2026 15:48 Общество
Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Нижний №1".

По данным очевидцев, инцидент произошел 29 января на улице Чкалова (Канавинский район). Тракторист задел газопровод во время уборки снега. В результате ближайшие строения временно остались без подачи газа.

По данным нижегородской мэрии, в настоящий момент газоснабжение отсутствует в двух домах, расположенных поблизости. В течение дня планируются ремонтные работы и восстановление подачи газа в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что представители дзержинского водоканала принесли извинения в социальных сетях за серию аварий на коммуникациях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Газопровод ЖКХ
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 12:02Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Дзержинске
23 января 2026 12:40Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа
23 января 2026 11:10Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных