Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Нижний №1".
По данным очевидцев, инцидент произошел 29 января на улице Чкалова (Канавинский район). Тракторист задел газопровод во время уборки снега. В результате ближайшие строения временно остались без подачи газа.
По данным нижегородской мэрии, в настоящий момент газоснабжение отсутствует в двух домах, расположенных поблизости. В течение дня планируются ремонтные работы и восстановление подачи газа в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что представители дзержинского водоканала принесли извинения в социальных сетях за серию аварий на коммуникациях.
